La nuova sede dell’Avis è pronta ma manca un timbro 

Nella nuova sede Avis in via di Vittorio c’è proprio tutto. Le apparecchiature per analizzare o donare il sangue sono pronte ma nessuno le può usare: manca ancora l’accredito dalla direzione dell’Avis. Nello spazio si può fare colazione dopo aver donato, e viene usato come ufficio, ma l’unico modo per donare è utilizzare l’autoemoteca, più piccola e in grado di accogliere meno persone. «Un paradosso burocratico, perché dentro potremmo offrire un servizio migliore e più confortevole. Ma l’importante è che le donazioni non si fermino», spiega Marta Banditelli, una dei volontari. Non cambieranno i giorni per donare: tutti i mercoledì e la terza domenica del mese. Ma è consigliato prenotare, chiamando il 3283726776. La nuova sede è luminosa, con un nuovo impianto elettrico, aria condizionata, niente barriere. Impossibile riconoscere i vecchi locali, rimessi a nuovo anche grazie al denaro donato dai cittadini. Pochi giorni fa l’Avis ha salutato la vecchia sede in via Piave, che sarà demolita per costruire il nuovo teatro. Sestu si conferma comunque uno dei comuni più generosi, con 750 donatori fissi. «Ho un po’ di nervoso perché gli spazi stretti mi creano tensione. Ma comunque non potevo mancare», dice un donatore, Tommaso Pani. Impossibile dire con precisione quando la nuova sede aprirà, ma si ipotizza per la fine dell’estate. ( g.l.p. )

