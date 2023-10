La nuova scuola immersa nel parco 

L'obiettivo è far suonare la campanella di inizio del prossimo anno scolastico nella nuova scuola dell'Infanzia SS. Giorgio e Caterina in via Pietro Leo.

È cominciata la ricostruzione della struttura, dopo che quella vecchia (per anni inagibile, coi bambini spostati in via Zeffiro) è stata demolita negli ultimi venti giorni. Un intervento notevole, con un finanziamento da tre milioni di euro ottenuto dall'Amministrazione comunale nell'ambito del Pon Città Metropolitane 2014-2020, che sta portando alla costruzione di una “scuola nel parco”, perfettamente integrata con l'ambiente circostante (Monte Urpinu) e con caratteristiche di prestigio. «Sarà una scuola nuova», ha affermato il sindaco Paolo Truzzu nella presentazione di ieri, «con criteri moderni per la didattica ma che soprattutto dialoga con l'ambiente circostante. Si avvicinerà alla natura, consentendo ai bambini di godere anche visivamente degli spazi verdi all'esterno. Sarà auto sostenibile e con un sistema di riciclo dell'aria».

Che cosa cambia

La nuova scuola di via Pietro Leo accoglierà 72 bambini in una superficie di 600 metri quadrati. Rispetto alla precedente struttura, costruita circa 70 anni fa e chiusa nel 2015 a seguito di gravi problemi statici, avrà un unico piano anziché due, tre sezioni didattiche, ampie vetrate, spazi di connessione, area giochi e zone esterne, con un piano visivo ridotto di circa tre metri di altezza in meno. «La nuova scuola sarà più sicura, più inclusiva, sostenibile e innovativa», le parole dell'assessora all'Istruzione Marina Adamo. «Sono gli asset portanti della didattica del futuro, su cui vogliamo improntare tutte le nostre scuole, rendendo fruibili gli spazi educativi che diventano una risorsa didattica e non più solo un luogo fisico». Per vederla finita non ci vorrà molto: «Speriamo di ultimare il nostro intervento a giugno 2024», comunica l'assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Ai bambini si offrirà la possibilità di vivere l'esperienza scolastica in maniera diversa da com'era pensata anni fa: l'edificio sarà inserito nel contesto in cui sorge e pensando alle nuove tecnologie».

Le caratteristiche

Fra i vari servizi previsti nella scuola in corso di ricostruzione anche il blocco mensa, un impianto fotovoltaico, il sistema di recupero delle acque meteoriche e l'illuminazione led. «L'obiettivo è avere luoghi più confortevoli e autorevoli», spiega Umberto Ticca, presidente della Commissione Lavori pubblici. «Rientra pienamente nell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, per dare maggiore benessere ai luoghi dell'istruzione». Il progetto è iniziato nel 2015, ora vede finalmente la luce. «Abbiamo aspettato otto anni ma ne è valsa la pena: penseremo a una didattica che consenta la valorizzazione di quanto ci sarà consegnato», dice la dirigente scolastica dell'Istituto Lilliu, Alessandra Cocco.

RIPRODUZIONE RISERVATA