La nuova scuola? All’americana 

Il progetto è pronto, l’ufficio tecnico del Comune ha già bandito la manifestazione di interesse. Seguirà l’appalto. L’obiettivo è di poter iniziare i lavori nel prossimo autunno. C’è da demolire il vecchio, pericolante edificio che sino a due anni fa ha ospitato le scuole medie, per poi costruirne uno tutto nuovo. Ma con caratteristiche totalmente diverso da una scuola tradizionale.

Via Caravaggio

«La nuova sede di via Caravaggio – dice il sindaco Tarcisio Anedda - verrà realizzata con fondi Pnrr: tre milioni e 400mila euro. Lo scorso anno, le medie sono state trasferite nell’edificio del quartiere di Sant’Isidoro. Ora l’obiettivo è di costruire in tempi brevi questa scuola, all’”americana”, con una didattica tutta nuova a beneficio di chi la frequenterà».

Il progetto

«L'idea di fondo – dice il dirigente scolastico Giovanni Gugliotta - è quella di avere delle aule tematiche dove sono gli studenti, e non i professori, a spostarsi al cambio dell'ora, praticando un'autentica didattica laboratoriale. Aule di arte, musica, tecnologia, scienze, laboratori linguistici e laboratori multimediali in cui – chude Gugliotta - saranno favoriti gli apprendimenti attraverso il "fare” e non attraverso l'ascolto meramente ricettivo quando non passivo».

In sostanza il progetto prevede le aule e i laboratori dove gli studenti si sposteranno. I nuovi spazi saranno attrezzati e funzionali in base lezioni da svolgere: questo almeno è l’obiettivo sul modello anglosassone. Una scuola insomma avveniristica, nata dalla base col coinvolgimento soprattutto dei docenti e dei ragazzi a beneficio degli studenti che frequenteranno nel futuro.

Il caso

La vecchia scuola media di via Caravaggio è chiusa dall’inizio dell'ultimo anno scolastico con la dichiarazione di inagibilità dell’edificio: non erano mancate le proteste dei genitori degli giovani iscritti, trasferiti nella sede scolastica di via Sant’Isidoro. Si era pensato anche di costruire delle aule provvisorie grazie all’utilizzo di prefabbricati. Tutte idee che non hanno mai avuto un seguito. Ora la soluzione è arrivata grazie ai fondi Pnrr: prima la demolizione dell’edificio ormai pericolante e poi la costruzione di una scuola nuova e futuristica, circondata da spazi verdi. Un polo scolastico vicino alla nuova piscina che verrà ugualmente realizzata con i fondi del Pnrr (tre milioni) e del Comune (300mila euro).

