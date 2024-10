La nuova sanità del Nord ovest sardo  

Nasce a Fertilia e sarà il punto di integrazione tra la rete dei servizi ospedalieri e gli utenti che hanno bisogno di assistenza primaria. È il primo Ambulatorio infermieristico territoriale del Nord ovest della Sardegna, inaugurato nella frazione di Alghero dalla Asl di Sassari, un luogo di cura in cui viene garantita la presa in carico completa del paziente. Nella struttura di piazza Venezia Giulia, aperto di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14, sarà operativo un infermiere di Famiglia e Comunità che, in collaborazione con medici professionisti, potrà costruire piani di prevenzione personalizzati. Non è un caso che l’ambulatorio nasca a Fertilia, località distante dai punti ospedalieri e a rischio di spopolamento. All’inaugurazione erano presenti oltre ai vertici della Asl di Sassari, anche il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l’assessora al Benessere della persona, Maria Grazia Salaris. Dice il direttore generale Asl di Sassari, Flavio Sensi: «Lo scopo è di delocalizzare e avvicinare l’offerta sanitaria alla popolazione, in particolare alle fasce più deboli, spesso distanti dai centri sanitari di riferimento». Per il sindaco Cacciotto «è un servizio che coniuga l'esigenza di prossimità alla necessità di alleggerire il carico degli ospedali, soprattutto durante la stagione estiva». (m. p)

