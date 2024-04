La nuova rivoluzione ciclabile 

In Mezzo al Parco per condividere il progetto di mobilità sostenibile e inclusiva dedicato alle persone con disabilità, ideato dal laboratorio Hub.mat, con il Comune partner e tredici associazioni del territorio, sostenuto dalla Fondazione con il Sud tra undici progetti finanziati in Italia e unico in Sardegna. Ieri, al parco urbano Fausto Noce, Mezzo (½), nato nove mesi fa, ha fatto il suo debutto pubblico: sei mezzi ciclabili accessibili a tutti e a chi non può pedalare da solo sono stati i protagonisti dell'iniziativa, inserita nel programma della Settimana per la consapevolezza sull'autismo organizzata da Sensibilmente odv, volta a sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità attiva e senza barriere e a far conoscere il progetto che, nei prossimi mesi, camminerà per le strade della città, tra urbanismo tattico e fermate di bus accessibili.

Test drive

Un test drive che ha fatto pedalare tanti curiosi sulle cargo bike a tre ruote con cassone per trasporto bambini, sulle bici con possibilità di portare persone con ridotta mobilità e anche sulla sedia a rotelle, una bike a propulsione combinata braccia e gambe, un tandem e un longtall con due posti sul retro. A breve, i mezzi ciclabili inclusivi saranno ospitati nella velostazione che sarà allestita nella stazione ferroviaria Olbia Terranova, in via Vittorio Veneto, a disposizione di chiunque li prenoti (gratuitamente), tramite un’app in fase di studio. «Stiamo cercando di portare avanti l'idea che la mobilità attiva e sostenibile non riguarda solo alcune categorie di persone ma tutte e tutti: non si può pensare che ci sia qualcuno escluso da questo modo di intendere la mobilità», dice la presidente di Hub.mat, Roberta Calcina: «L’obiettivo è rendere questo modo di pedalare più aperto possibile e sensibilizzare le amministrazioni, le scuole guida e anche la polizia locale». «È un progetto molto importante - commenta la presidente di Sensibilmente odv, Veronica Asara – sia perché consente alle persone con disabilità motoria, cognitiva e con autismo di sperimentare la mobilità sia nell’ottica della promozione dell'accessibilità della fruizione degli spazi pubblici urbani e dell'opportunità di poter consentire a tutti la scelta di decidere come muoversi».