La nuova rete del metano 

La rete di metanizzazione Sardegna nel tratto Centro-Sud fa un passo avanti: l’assessorato regionale all’Industria ha pubblicato il procedimento amministrativo e di esproprio presentato dalla società Enura spa. Il progetto ha portata regionale: coinvolge numerosi centri dell’Isola tra cui Capoterra, Uta, Sarroch, Villaspeciosa, Sestu e Monserrato nella Città Metropolitana e ha il fulcro nell’hinterland cagliaritano con Assemini, Decimomannu e la vicina area di Elmas. Ad Assemini sono previste occupazioni temporanee e assoggettamenti a servitù nei terreni del Consorzio industriale provinciale destinati alle derivazioni e agli allacciamenti verso Cagliari e Macchiareddu. Decimomannu è coinvolta dai lavori del metanodotto di derivazione. Chiunque sia interessato può presentare osservazioni scritte entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. (sa. sa.)

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