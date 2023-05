La nuova residenza per anziani cerca infermieri e fisioterapisti  

L'apertura della residenza per anziani “Sereni Orizzonti” di Villacidro è sempre più vicina. Mancano solo alcune visite ispettive da parte della Asl per procedere con l'inaugurazione, l'accreditamento e la piena operatività della struttura.

«La nascita di una nuova realtà come la Rsa ‘Sereni Orizzonti’ nel Medio Campidano rientra in una visione strategica che mira a potenziare le attività sanitarie sul territorio, un tassello importante ancor più perché si rivolge a una fascia di popolazione in crescita, quella degli anziani non autosufficienti» afferma il direttore generale della Asl 6 del Medio Campidano, Giorgio Carboni.

«Il territorio è particolarmente bisognoso di questo servizio. Infatti, la domanda della terza età è molto alta, ma l’offerta di posti letto in Rsa nel Medio Campidano è ad oggi assente» conferma Mario Modolo, direttore generale del gruppo “Sereni Orizzonti” con sede a Udine. «Confidiamo in una rapida prosecuzione delle ultime procedure finalizzate all’apertura».

Nonostante siano arrivate diverse candidature, la direzione è alla ricerca di personale: «C’è ancora forte di richiesta di infermieri, e anche di fisioterapisti, animatori e operatori sociosanitari. È ancora attiva, inoltre, la selezione di un coordinatore di struttura. Tutte le candidature vanno inoltrate all'indirizzo e-mail villacidro@sereniorizzonti.it indicando nell'oggetto il ruolo per cui ci si candida», indica ancora Modolo. (m. me.)

