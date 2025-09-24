La nuova psichiatria: il futuro e le criticità 

Il titolo è per addetti ai lavori, ma l’argomento è interessante e attuale. Si parla del tema “Dalla psichiatria custodialistica e repressiva alla salute mentale di comunità”, nella conferenza in programma oggi a partire dalle 9 nella sala conferenze della Camera del lavoro, in viale Monastir 15, dove si farà il punto sui servizi e sugli approcci culturali. L’appuntamento è organizzato dall’Asarp (Associazione Sardegna per l’attuazione della riforma psichiatrica) con Unasam onlus, Diritti libertà servizi e Cgil di Cagliari.

Lo stato dell’arte

Quella di oggi è un’occasione di confronto costruttivo tra istituzioni, professionisti, associazioni, utenti e familiari, per fare il punto sullo stato dei servizi per la tutela della salute mentale e mettere a confronto i diversi approcci culturali e pratici presenti nel territorio regionale e nazionale. Occuparsi dei “servizi” di salute mentale significa porre la lente sull’insieme dei presidi garantiti dal Servizio sanitario nazionale. che rappresentano il primo punto di accesso e di sostegno per le persone con sofferenza psichica e per le loro famiglie, ma che da anni si trovano ad affrontare difficoltà legate a risorse, personale e organizzazione.

Molti relatori

Introduce il tema Roberto Loddo dell’Asarp. Sono invitati l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, e i commissari straordinari delle Asl sarde. Tra gli ospiti, Gisella Trincas (presidente Asarp e Unasam), Simona Fanzecco (segretaria generale della Cgil), Giuseppe Frau (vice presidente del Consiglio regionale), Rita Polo (presidente commissione Salute del Comune), Nerina Dirindin (ex assessora alla Sanità).

