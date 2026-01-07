La nuova prefetta incontra il sindaco: «Fondamentale collaborare» 

Primo giorno da prefetta, ieri, per Paola Dessì e subito l’incontro a palazzo Bacaredda con il sindaco Massimo Zedda per «ribadire la centralità della collaborazione istituzionale per il benessere dei cittadini». La visita è avvenuta di mattina alla presenza della vicesindaca Maria Cristina Mancini, del direttore generale, Antonella Marcello, e del comandante della Polizia Locale, Pierpaolo Marullo.

Durante il dialogo, la prefetta – che ha preso il posto di Giuseppe Castaldo da ieri a Roma per ricoprire un nuovo incarico ministeriale – ha sottolineato l’importanza della sinergia costante tra Prefettura e Comune per affrontare le sfide del territorio e garantire sicurezza, coesione sociale e servizi efficienti alle cittadine e ai cittadini. La Dessì torna così nella sua città natale dopo aver ricoperto incarichi di rilievo, come quello di prefetta a Taranto. Anche il sindaco ha sottolineato che la collaborazione tra Comune e Prefettura è fondamentale per dare risposte concrete alle cittadine e ai cittadini, soprattutto in un momento in cui è necessario rafforzare i legami istituzionali per affrontare le complessità del presente.

