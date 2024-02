La nuova pineta prende forma 

Chi non se la ricorda la pineta del Poetto, dove ci si rifugiava per improvvisati pic -nic dopo intere mattinate a crogiolarsi al sole? L’area, inserita nel progetto di restyling del lungomare Poetto, è adesso pronta a ritornare all’antico splendore. Se non proprio uguale, sede di banchetti e bevute, perlomeno uno spazio verde senza più auto tra gli alberi.

Da tempo infatti l’ex pineta si era trasformata in un parcheggio improvvisato tra la vegetazione e a niente erano serviti nemmeno i dissuasori sistemati per non far entrare le auto. Erano stati divelti per liberare di nuovo l’accesso. D’ora in poi però questo non dovrebbe più accadere.

Il cantiere

La prima parte dei lavori nel lungomare era stata realizzata alla vigilia della scorsa estate con la passeggiata pedonale e ciclabile e l’area verde. I lavori, che si erano per forza di cose fermati nel periodo estivo con il flusso di persone alla spiaggia continuano per definite la promenàde vista mare con panchine e pergole per le soste all’ombra, passerelle per raggiungere la spiaggia - i deck - pista dedicata a ciclisti e runner, ciascuna con corsie dedicate. Un vero e proprio parco lineare, con una fascia di verde fra chi passeggia e chi preferisce correre o pedalare. Interventi che poi verranno realizzati negli altri due lotti.

La storia

«La pineta del Poetto è nei miei ricordi di ragazzo e anche oltre» dice Giuseppe Piras 70 anni, «si arrivava con il pranzo al sacco, con tutte le prelibatezze che si facevano in casa e poi si apparecchiava e ci si abbuffava. Mi ricordo poi le ore di attesa per digerire per poi poter fare di nuovo il bagno. Erano davvero bei tempi, come quando si andava nei casotti. Ben venga che si riuscirà a recuperarla almeno in parte».

Quelle giornate spensierate sono anche nei ricordi di Ignazio Schirru 84 anni, «si andava in spiaggia e poi si andava in pineta dove si metteva il tavolino e si pranzava. Poi, pulivamo tutto non lasciavamo nemmeno una cartaccia, non certo come si fa adesso. Anzi portavamo anche il rastrello per bonificare bene. Erano giornate bellissime perché oltre il mare era come facessimo anche una scampagnata. Poi l’hanno distrutta e non credo proprio che tornerà come prima».

Amarcord

Bruno Mascia 70 anni rivela che «noi addirittura andavamo in tenda nel fine settimana. Si dormiva lì, si mangiava, si andava in spiaggia. Si cucinava persino lì con i fornellini e venivano anche tanti amici di Cagliari». Sergio Atzeni e Michele Vacca, 74 anni uno e 70 l’altro non dimenticano che, «andavamo anche a raccogliere le pigne per mangiare i pinoli, perché ce n’erano tantissime. Quegli alberi erano bellissimi non certo come quelli che hanno piantato qualche tempo fa. C’era tanta ombra e si facevano i pic- nic portando da casa ogni ben di Dio. I problemi si presentavano solo quando c’era maestrale e arrivava quell’odore brutto dalle saline che ti rovinava la digestione. Poi hanno cominciato a rovinarla e distruggere tutto».

Adesso però la pineta è pronta a rinascere.

