La nuova piazza diventa un caso politico 

È stata inaugurata appena due giorni fa, ma la piazza intitolata ai Martiri delle foibe ha già diviso maggioranza e opposizione. Lo spazio, ricavato in un angolo di via Roma, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale intitolata a Sant’Efisio, è diventato un caso politico: secondo il progetto originario, ideato dalla precedente amministrazione, la piazza sarebbe dovuta essere intitolata alla storia mineraria di Capoterra, ma per la maggioranza l’iter è ripartito da zero e quindi non esisteva alcun vincolo sul nome.

La critica

Carla Melis, consigliera di minoranza, ricorda come, in realtà, uno spazio dedicato al ricordo dell’immane tragedia delle foibe ci sia già: «Forse non se ne sono accorti, ma a Capoterra esistono, una accanto all’altra, due spazi dedicati alle vittime dell’olocausto e delle foibe: piazza della Memoria e piazza del Ricordo, realizzate dal centrosinistra in via Emanuela Loi. Trovo curioso che questa amministrazione non abbia voluto inaugurare piazza Liori, che ha trovato quasi pronta, ma abbia scelto di tagliare il nastro proprio in questa occasione. Mi chiedo come non si possa pensare a motivi ideologici nelle loro scelte, se per completare la piazza intitolata ai martiri delle foibe, hanno dovuto spostare 50mila euro - poi rifinanziati - dal progetto di quella intitolata a Berlinguer».

Il progetto

L’ex sindaco Francesco Dessì si concentra invece sul progetto: «Le modifiche che hanno apportato hanno fatto lievitare i costi dell’opera, per aggiungere quattro parcheggi si è perso tempo e denaro. Le vittime degli eccedi non hanno colore politico, ma non condivido la scelta del nome per il semplice motivo che uno spazio dedicato ai morti delle foibe esiste già, e che originariamente si era pensato di intitolare questa piazza alla miniera di San Leone».

La replica

Il sindaco Beniamino Garau spazza il campo dalle polemiche e focalizza l’attenzione su alcuni punti: «Quando abbiamo preso in mano il progetto di questa piazzetta non esisteva alcuna idea sul nome da darle, abbiamo scelto di modificare l’idea iniziale, inserendo dei parcheggi, visto che in centro scarseggiano, come abbiamo fatto in via del Popolo. L’iter autorizzativo è ricominciato da zero e in un anno e mezzo siamo riusciti ad avere tutti i pareri necessari e a realizzare l’opera. Forse, il vero problema è che alla minoranza il nome non piace per motivi politici: per noi non esistono morti di serie A o di serie B, ecco perché crediamo nell’importanza di ricordare tutte le tragedie, figlie di ideologie sbagliate. Quest’anno, abbiamo deciso di rifinanziare il progetto che porta i ragazzi delle scuole in visita ad Auschwitz».

RIPRODUZIONE RISERVATA