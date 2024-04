La nuova piazza cambia volto 

Iniziati ormai da pochi mesi, i lavori della piazzetta dei Centenari, in via Vittorio Emanuele hanno dovuto subire alcune modifiche. Il muro di separazione tra strada e piazza è stato considerato troppo «imponente» dagli esterzilesi e da chi ha concesso gli spazi. Il sindaco Renato Melis è corso ai ripari, accogliendo le richieste dei cittadini. «Il progettista l'ha concepito come un muro di separazione tra strada e piazza, proprio per richiamare il muro di una vecchia casa e così da isolare quello spazio dal traffico», spiega, «un’idea qualificante per quanto riguarda la gestione della piazza, però effettivamente l'imponenza del muro avrebbe tolto importanza al murale appena realizzato e in tanti preferiscono un collegamento anche visivo dalla strada verso la piazza. Quindi abbiamo cercato di mitigare l'effetto di chiusura spezzando un po’ il muro».

RIPRODUZIONE RISERVATA