La nuova pedana  sarà vietata alle bici e ai monopattini  

Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale, l’aveva annunciato: la passeggiata tra Ichnusa e il liceo Alberti sarà a disposizione di cagliaritani e turisti a maggio. A dir la verità, quel tratto incantevole di Su Siccu che offre una cartolina unica del capoluogo della Sardegna, sarebbe dovuto essere pronto a marzo ma per vari motivi la consegna dei lavori è slittata. Nel frattempo i costi sono lievitati dei materiali sono aumentati notevolmente rispetto a quanto stabilito dalla gara d’appalto. Speriamo che non si trasformi nella “passeggiata dei sospiri” come il ponticello che unisce Sant’Elia a Su Siccu per il quale sono stati necessari anni prima che venisse finalmente concluso.

Deiana è stato chiaro: la passeggiata sarà chiusa alle biciclette e ai monopattini. Un divieto imposto dalla «Continua e consistente spesa per riparare la pavimentazione in legno della passeggiata che fu studiata e progettata esclusivamente per il traffico pedonale». Altro che mobilità sostenibile e ai monopattini. La continuità tra Giorgino e Sant’Elia fa parte delle chiacchiere. «Il Comune, nonostante il piano della ciclabilità, non ha mai fatto niente», afferma Virgilio Scanu della Fiab. Per i ciclisti non c’è che un’alternativa: affrontare la roulette russa di viale Colombo.

RIPRODUZIONE RISERVATA