La nuova passeggiata è un deserto 

La passeggiata di Buoncammino a oltre un anno dalla riapertura è l’ennesimo simbolo dei progetti comunali che non sono andati come dovevano. Nel viale alberato che costeggia l’ex prigione non è stato trovato di meglio che transennare vecchi pini e recintare l’area con gli attrezzi per sport all’aperto di piazzetta Marongiu-Pernis perché pericolosa.

Non è tutto, sui fantomatici chioschi c’è un alone di mistero: le linee guida elaborate dall’Università e approvate dalla Sovrintendenza sono solo sulla carta, di progetti neanche l’ombra.

Transenne e recinzioni

Da alcuni mesi un pino piegato dall’età è circondato dalle transenne metalliche con il simbolo del Comune, sistemate dalla Protezione civile per evitare guai. Un recinto che fa bella mostra alla fine della passeggiata, quasi all’incrocio con via Anfiteatro. Segnalazioni e lettere di protesta non sono servite, quell’albero con i suoi rami giace sul terreno. Chissà per quanto.

Ancora più scandalosa la situazione dalla parte opposta, nella piazzetta Marongiu-Pernis. Da quell’angolo, occupato per lunghi periodi da senzatetto e disperati che dormivano in tenda, si domina la città, la vista è mozzafiato. Tanto bella che qualcuno da palazzo Bacaredda ha progettato di sistemare gli attrezzi per l’attività sportiva all’aria aperta in quel rettangolo. Un’idea e un progetto da Oscar. Peccato, però, che quello spazio sia pericoloso: il rischio crolli è serio. Perché nessuno si è accorto prima della pericolosità dell’area?

Chioschi del mistero

Sulla carta la procedura per la realizzazione dei 5 chioschi di viale Buoncammino (2 con una piccola sala da 25 coperti e 3 di dimensioni inferiori) sembra insabbiata. Le linee guida per le autorizzazioni paesaggistiche elaborate dal Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura dell’Università sono state approvate dal Consiglio comunale e hanno ricevuto il nulla osta della Sovrintendenza. A oggi non risultano in corso gare per la concessione. «Sul nostro tavolo non è ancora arrivato alcun progetto», afferma la sovrintendente Monica Stochino.

Il sindaco

Per il sindaco Massimo Zedda la questione dei cinque chioschi sarebbe in dirittura d’arrivo. «L’inserimento delle nuove attrezzature, da utilizzare anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella passeggiata recentemente riqualificata è oggetto di un procedimento che sta per concludersi con il parere espresso da parte dell’Ente preposto alla tutela monumentale e paesaggistica».

Area pericolosa

L’assessora al Verde Luisa Giua Marassi: «L’area fitness della piazzetta Marongiu-Pernis è su un’area soggetta a cedimento e crolli: per questo motivo l’accesso è stato vietato alcuni anni fa e l’area sottostante, di proprietà regionale, è stata anch’essa vietata». Che fine farà? «L’area dovrà essere sottoposta a interventi di consolidamento e sarà inaccessibile. Gli attrezzi sportivi presto saranno rimossi e destinati ad altre aree cittadine».

Quale sarà il destino dell’albero transennato? «Il pino d’Aleppo è stato recintato per ragioni di sicurezza. L’amministrazione ha ricevuto l’autorizzazione dalla Soprintendenza all’abbattimento e alla successiva sostituzione con esemplare della stessa specie. L’intervento di rimozione sarà eseguito prossimamente in modo da provvedere alla piantumazione di sostituzione nell’appropriata stagione».

L’interrogazione

Sul futuro di viale Buoncammino vuole chiarimenti anche il consigliere di opposizione Roberto Mura che ieri a depositato un’interrogazione. «Vorrei capire a che punto è la vicenda dei chioschi, chi li realizzerà (il pubblico o il privato?), sono previsti i servizi igienici, quando sarà messo in sicurezza il costone roccioso di piazza Marongiu-Pernis e viale Don Giussani?».

RIPRODUZIONE RISERVATA