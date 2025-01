«La nuova palestra comunale aperte a tutte le società sportive» 

Da eterna incompiuta al gioiello architettonico appena inaugurato e già teatro dell’impresa pugilistica con la quale, battendo per ko alla prima ripresa il colombiano Sergio Villa, il pugile massargese Nicola Mancosu si è laureato campione continentale Ibo dei Pesi Gallo, portando a 12 la sua striscia di vittorie consecutive da professionista. Sui propri social Mancosu ringrazia tutti: «Porterò sempre con me le emozioni di questo 25 gennaio».

«È un orgoglio per tutta la comunità - dice la sindaca Debora Porrà - che il nostro pugile sia stato incoronato campione in quella che sembrava essere destinata a rimanere un’eterna incompiuta e che invece dopo un’attesa di 21 anni è diventata una splendida realtà grazie all’impegno ed alla perseveranza del compianto Roberto Carlo Frongia». Una targa, benedetta da don Mirai, rende merito all’ex assessore regionale che nel 2020, poco prima della propria prematura scomparsa, ebbe il merito di far arrivare dalle casse regionali un milione di euro. Il avori nlla struttura (progettata nel ’98) erano fermi dal 2004. Ora, consente invece di praticare a livello nazionale volley, basket, pallamano, calcetto, body building e non solo, grazie a 1500 metri quadri (tribune da 250 posti) dotati di ogni comfort tra cui la climatizzazione dell’intero impianto. «La palestra - dice la sindaca - è aperta alle associazioni sportive: l’auspicio è che diventi riferimento per tutto il territorio».

