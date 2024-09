La nuova Orientale sarda attende il tassello conclusivo: il cantiere aprirà nel 2025 

Tecnicamente l’Anas l’ha battezzato “lotto 1 stralcio secondo”. È il tratto fra Tertenia e la cantoniera di San Giorgio, tronco dell’Orientale che si estende per 7,7 chilometri piombato, da anni, nel girone infernale delle opere lumaca. Ma qualcosa s’è mossa. L’impresa Pessina costruzioni, impegnata sul lotto 2 della Sassari-Olbia, ha redatto il progetto integrato che ora è in attesa dell’approvazione del subcommissario dell’opera, l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu. «Quel tratto di strada è una delle priorità», ha dichiarato l’esponente della maggioranza Todde. Ufficialmente non c’è una data di inizio dell’intervento, ma dalle notizie filtrate negli ultimi giorni l’ipotesi della prossima estate si fa sempre più largo. Invero, il cronoprogramma potrà assumere forma e sostanza soltanto quando il subcommissario dell’opera validerà l’elaborato progettuale.

La vicenda

Nel 2013 il binomio Pessina costruzioni-Movistrade Cogefi si era aggiudicato l’affare per 90 milioni di euro, di cui 50 milioni di fondi Cipe. Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un tratto di 7,7 chilometri, ovvero l’anello di completamento della Nuova Orientale che avvicina l’Ogliastra a Cagliari. Il primo pagamento effettuato per il tronco Tertenia-San Priamo risale al 31 dicembre 2012. Una spesa non meglio definita ma comunque utile a smuovere gli ingranaggi di un’opera che, almeno sulla carta, arriverà al capolinea non prima del 30 ottobre 2027. Di fatto, come rivela Open coesione, la piattaforma governativa che contiene dati su programmazione e attuazione delle politiche nazionali, per realizzare 7,7 chilometri di strada servono quindici anni di tempo.

Il sindaco

Mezzi e operai potrebbero esordire in cantiere tra un anno. «Ci spero», ha chiosato Giulio Murgia, sindaco di Tertenia. «Se tutti gli adempimenti tecnici sono stati elaborati, la procedura del subcommissario dovrebbe essere abbastanza rapida. La previsione della prossima estate è oggettivamente realistica. Per noi sarebbe un collegamento che ci avvicinerebbe ulteriormente a Cagliari, riducendo di altri dieci minuti la distanza dall’aeroporto».

I sindacati

Secondo le ultime stime, suscettibili di variazioni, si tratta di un intervento da 100 milioni di euro, di cui 90 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. «Formazione, sicurezza, trasparenza, legalità. E quindi qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti. È questo che da decenni la Filca Cisl chiede per la realizzazione della statale 125. Un’opera strategica - ha affermato Maurizio Piras, segretario di Filca Cisl Ogliastra - per abbattere l'isolamento del territorio e valorizzare la rete viaria della Sardegna. Chiediamo al governo regionale di far rispettare le scadenze previste all'Anas e quindi di aprire i cantieri nel 2025 e concludere l’intervento». È intervenuto anche Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Cgil Sardegna: «In tutti i mesi dell’anno, soprattutto in quelli estivi, è evidente a tutti quanto sia importante quest’arteria stradale. Se chi ha in capo la responsabilità di quest’opera non si attivasse fin da ora per accelerare l’iter per aprire il cantiere e fare in maniera che quel tratto di strada sia ultimata prima dell’inizio della prossima stagione estiva perderemmo non solo un ulteriore anno ma opportunità lavorative e continueremo a favorire lo spopolamento».