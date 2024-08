La nuova Nuorese cambia pelle e punta al vertice 

Nuoro. Il via al campionato si avvicina e la Nuorese ha cominciato la preparazione atletica agli ordini del tecnico Ivan Cirinà. C’è da difendere l’Eccellenza, riconquistata dopo un anno in Promozione, e la rosa è stata parzialmente rivoluzionata dopo le partenze di calciatori di prestigio quali i fratelli Manfredi, Peana, Stefano Demurtas e altri protagonisti della vittoria dello scorso anno. Sono in arrivo tanti giovani per rinforzare soprattutto difesa e attacco.

Tra giocatori confermati e campagna l’organico è ampio ma non ancora completo. Ecco la squadra. I portieri sono Ludovico Ruggiu, Matteo Trini e Stefano Mascia, quest’ultimo ancora alle prese con i postumi di un infortunio. In difesa Cirinà potrà contare su Mattia Aru, Ramos Borges Emerson, Andrea Laconi, Samuele Piras, Silvio Puddu, Andrea Satta, Marco Sogos, Andrea Zannini e sull’ex capitano Alessandro Cadau, di rientro dalla lunga parentesi in Serie D con la Cos. I centrocampisti saranno Fabio Cocco, Simone Pitirra e Alessandro Steri. In attacco Sergio Catte, Alessio Cossu, Alessio Demurtas, Massimiliano Manca, Pier Francesco Medde, Mauricio Villa e Andrea Piredda. Quest’ultimo sarà operato al legamento crociato e al menisco a settembre e a quel punto si valuteranno i tempi di recupero e di rientro in campo.

Per quanto il campionato presenti squadre attrezzate e competitive quali Tempio, Budoni, Monastir, Ossese, Calangianus e Alghero, la Nuorese è destinata a ricoprire un ruolo di primo piano. «Sarà protagonista dell’Eccellenza» le parole di Cirinà al suo arrivo a Nuoro. Non è stato ancora possibile raccogliere le sue prime impressioni dopo una settimana di allenamento e l’arrivo degli ultimi acquisti: la società ha deciso di farlo parlare solo in occasione di una conferenza stampa che non è stata ancora calendarizzata. In ogni caso l’iniziale valutazione dovrebbe essere positiva, visto lo spessore della rosa che inserisce la squadra tra le candidate al salto di categoria. Il tifo si prepara a una stagione entusiasmante e sogna la seconda promozione consecutiva. Ieri la prima amichevole di lusso a Tertenia con la Cos: ha vinto la squadra di Francesco Loi con il punteggio di 2-0 grazie a una doppietta di Ladu.

