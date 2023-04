La nuova Nazionale e il ct monserratino 

Il monserratino Ignazio Argiolas è il nuovo ct della neonata Nazionale del Mediterraneo, squadra di calcio con sede a Palermo che raggruppa ex giocatori italiani e stranieri.

Classe 1949, vanta un curriculum di tutto rispetto: tra le altre cose è stato per 35 anni docente presso il settore tecnico di Coverciano, allenatore delle giovanili del Cagliari e vice di Claudio Ranieri nella sua prima esperienza in rossoblù. È autore anche di varie pubblicazioni. «Onorato della nomina che mi è stata offerta: ancora una volta il calcio mi ha chiamato e io ho risposto. È un’opportunità di arrivare in alto dove osano le aquile», è il suo commento dopo la nomina. La Nazionale del Mediterraneo fa parte del progetto internazionale "Seeds of Peace". Lo scopo sarà dare un contributo al dialogo, alla pace e alla cooperazione nel Mediterraneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA