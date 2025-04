La nuova minaccia di Trump: «Pronti a tassare le navi cinesi» 

Washington. Nuovo affondo di Donald Trump contro Pechino, anche se il tycoon resta convinto che gli Usa faranno «un buon accordo con la Cina», con cui «abbiamo belle conversazioni, davvero molto buone», ha assicurato ieri.

Il quadro

L'ultima mossa, che ha suscitato la dura reazione del Dragone, riguarda le nuove tasse che la Casa Bianca vuole imporre nel giro di 180 giorni alle navi costruite in Cina, o possedute da Pechino, che attraccano nei porti statunitensi. A dare l'annuncio è stato il rappresentante per il Commercio Usa, Jamieson Greer, a conclusione di una lunga indagine, avviata un anno fa da Joe Biden e proseguita da Trump, sulle pratiche sleali di Pechino per dominare il trasporto marittimo globale. Se infatti sino alla fine della Seconda guerra mondiale era l'industria navale americana a primeggiare e a dettare legge, progressivamente sono stati i cinesi a dominare la cantieristica navale a livello mondiale. Tanto che oggi il peso americano nel settore vale appena lo 0,1%.

La produzione

Oggi il Dragone costruisce quasi la metà delle navi varate, davanti a Corea del Sud e Giappone. Per avere un'idea dei rapporti di forza, i cantieri navali statunitensi sfornano circa cinque navi all'anno, quelli cinesi superano le 1.700 unità. L'obiettivo di Washington è quindi frenare il dominio di Pechino nel settore e incentivare la produzione domestica di navi: uno sforzo nel quale «l'Italia contribuirà alla rinascita della cantieristica statunitense», come si legge nella dichiarazione congiunta di Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il loro bilaterale di giovedì alla Casa Bianca.

Botta e risposta

l Dragone ha reagito immediatamente, annunciando che adotterà tutte «le misure necessarie per difendere i suoi diritti e interessi legittimi» e ha esortato Washington «a rispettare i fatti e le regole multilaterali e a fermare immediatamente le pratiche illegali» che sono «dannose per tutti». Il ministero degli Esteri cinese ha avvisato che le nuove misure «non solo incrementano i costi di spedizione globali e compromettono la stabilità della catena di fornitura, ma aumentano anche le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, danneggiando in definitiva consumatori e imprese americane, senza rivitalizzare l'industria Usa del settore». Un monito condiviso dall'associazione statunitense dell'abbigliamento e delle calzature, secondo cui la mossa di Trump ridurrà il commercio e porterà a prezzi più alti per i consumatori.

I conti

Nel frattempo, il Financial Times ha rivelato che Pechino ha fermato le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Usa da oltre dieci settimane: la decisione ripropone il blocco di oltre un anno avviato durante il primo mandato del tycoon, ma l'impatto di questa situazione di stallo ha implicazioni potenzialmente di più vasta portata, rafforzando le relazioni energetiche della Cina con la Russia e sollevando interrogativi sull'enorme espansione di costosissimi terminali Gnl in corso di realizzazione negli Usa e in Messico.

Il provvedimento

Stando a quanto anticipato dall’amministrazione Trump, le nuove tasse dovrebbero entrare in vigore a partire dal 14 ottobre: le navi costruite e possedute da Pechino saranno soggette a una tassa di 50 dollari per tonnellata netta, con un aumento di 30 dollari all'anno per i prossimi tre anni. Le imbarcazioni realizzate dal Dragone ma di proprietà non cinese pagheranno 18 dollari per tonnellata netta, con aumenti annuali di 5 dollari nello stesso periodo. Secondo la Casa Bianca, le nuove regole hanno un duplice obiettivo: dare un vantaggio competitivo alle compagnie non cinesi rispetto ad operatori come Cosco, colosso marittimo di Pechino, e rivoluzionare le rotte di spedizione globale.

L’altra misura per tutti

L'ufficio di Greer ha annunciato che gli Usa imporranno anche «restrizioni limitate» alle navi straniere che trasportano gas naturale liquefatto, ma queste imposte non entreranno in vigore prima del 2028 e aumenteranno progressivamente nell’arco di ventidue anni. Le tariffe saranno basate sul numero di viaggi verso gli Stati Uniti e non sul numero di porti visitati nello stesso viaggio, riducendo così il rischio che le imbarcazioni saltino i porti minori, danneggiando gli esportatori americani.

