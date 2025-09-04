La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari 

La maturità recupera il suo nome storico ma si rinnova: dall'orale obbligatorio e con meno discipline alla composizione della commissione d'esame, che diminuisce da sette a cinque. Sono alcune delle misure approvate dal Consiglio dei ministri, nel via libera alla riforma della maturità. Tra le novità, all'orale scomparirà la discussione sul documento «che aveva sollevato molte perplessità, molta ansia anche negli studenti», fa sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La prova, dunque, diventerà più “serena” e si concentrerà su quattro discipline scelte a gennaio, annualmente.

Vietato il silenzio

Sarà vietato fare “scena muta”: il candidato verrebbe escluso dall'esame se si rifiutasse «deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione». Le prove scritte rimangono due. Un ruolo verrà dato alla valutazione a 360 gradi della persona, «come chiedevano anche gli studenti», ricorda Valditara. Si valuterà quindi «anche il grado di autonomia, di responsabilità», prendendo in considerazione le attività connesse con il percorso scolastico come quelle sportive, culturali e azioni «particolarmente meritevoli che abbiano evidenziato senso di responsabilità e impegno da parte dello studente», anche extrascolastiche.

Le commissioni

Ci saranno due commissari esterni e due interni per ciascuna delle due classi abbinate. Per loro è prevista una formazione specifica. La commissione potrà integrare «motivatamente» la valutazione con un massimo di tre punti per chi raggiunge un massimo di 97, come all'esame di laurea. Novità anche per quanto avviene nel corso dell'anno scolastico: gli studenti che vorranno cambiare indirizzo dovranno superare un esame integrativo, mentre nel primo biennio potranno beneficiare di interventi mirati di sostegno.

Le altre novità

Introdotto l'elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale per gli studenti che riportano almeno sei in condotta, che sarà oggetto di integrazione dello scrutinio finale. Ci sono cambi di nome: i percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) sono ridefiniti “filiera tecnologico-professionale”, il cosiddetto 4+2, da sperimentale diventa ordinamentale.

Più risorse

Non mancano, infine, risorse in più: previsti 240 milioni di euro una tantum per il contratto della scuola e ulteriori 15 milioni di euro per estendere l'assicurazione integrativa sanitaria anche ai precari.

