Panini, frutta e verdura. Sono i prodotti che sarà più facile trovare dagli ambulanti che si aggiudicheranno una delle 44 postazioni messe al bando dal Comune di Oristano. Sette in più rispetto alle attuali. La gara, in realtà, deve ancora essere scritta ma il piano nel quale sono previsti stalli, tipologia merceologica, periodo e frequenza di esercizio c’è già.

L’obiettivo

Il segnale di rottura rispetto al passato è dato dalla durata delle concessioni: per la prima volta si tratta di un’aggiudicazione decennale che, negli obiettivi dell’assessorato alle Attività produttive guidato da Valentina De Seneen, vuole dare maggiore stabilità alle attività commerciali. «Riteniamo che per un imprenditore sia fondamentale pianificare l’attività e questo non può essere fatto quando non si ha la garanzia di poter esercitare per un periodo di tempo che sia abbastanza lungo – spiega De Seneen –. Lo dico pensando all’aspetto occupazionale: chi si aggiudicherà le postazioni ora potrà assumere più facilmente i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato con una programmazione a lungo termine. Le attuali concessioni andranno a scadere e il bando arriverà nei prossimi mesi, spero entro l’anno ma non dipende da me».

La mappa

A scorrere le schede tecniche allegate alla delibera approvata dal Consiglio comunale, saltano fuori le prime novità: potenziato il commercio su ruote a Donigala, previsti più banchi per la vendita dei fiori in prossimità dei cimiteri comunali e quello di bibite e alimenti vicino ad aree che negli ultimi tempi hanno registrato la nascita di nuove attività sportive o ricreative. Nove le categorie individuate alle quali si aggiunge una sorta di “Jolly” con categoria “non definita” di cui una in piazza San Martino e due in via Martiri del Congo, nella frazione di Silì. Per le altre, invece, già individuati stalli e frequenza. I chioschi che venderanno alimenti e bevande saranno in tutto 11 e saranno posizionati in viale Repubblica (davanti all’Hostel Rodia), via Ibba, via Ghilarza (il venerdì e il sabato), in via Fermi, via Stella Maris a Torregrande (da giugno a ottobre), via Campanelli, due a Donigala – vicino all’area sportiva e alla nuova Rsa – e tre a Silì nel parco Maddalena, vicino al cimitero e in prossimità del polo sportivo. In via Martiri del Congo anche una postazione per l’autobar.

Frutta, fiori e altro

Le tredici postazioni dell’ortofrutta saranno in via Ibba, via Beatrice d’Arborea, piazza Abis, viale Brianza, due in via Martiri del Congo, una in via Stella Maris e infine una giornaliera in via Fermi (nell’area di San Paolo) e altre cinque sempre in via Fermi con apertura solo di sabato. Sette i parcheggi per i fiori: una in viale Cimitero, quattro nel nuovo cimitero, una in viale Adua a Silì e una nel camposanto di Donigala. Per trovare pesce e carne arrosto si potrà andare in piazza Abis, in piazza San Martino o al Foro Boario dove, tra l’altro, ci sarà anche un banco per l’abbigliamento. Restano le rivendite di torrone e castagne da ottobre a dicembre nelle piazze Mariano e Roma, la rivendita di pesca e artigianato e quella di articoli per il mare, entrambe stagionali in via Stella Maris a Torregrande, da ultimo, il posteggio per il carretto dei gelati al parco lineare in via Fratelli Baracca.

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