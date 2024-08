La nuova Juve piace e diverte 

Juventus 3

Como 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; K. Thuram (21’ st Fagioli), Locatelli (34’ st Douglas Luiz); Weah (1’ st Savona), Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.

Como (4-4-2) : Reina; Moreno, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Braunöder, Baselli (22’ pt Engelhardt), Da Cunha (11’ st Abildgaard, 18’ st Verdi); Belotti (11’ st Gabrielloni), Cutrone (18’ st Cerri). Allenatore Fabregas.

Arbitro : Marcenaro (Genova).

Reti : pt 23’ Mbangula, 46’ pt Weah; st 46’ st Cambiaso.

Note : ammoniti Sala, Engelhardt, Locatelli, Verdi, Goldaniga, Cambiaso.

Torino. Giovane, a volte imprecisa. Ma la nuova Juventus targata Thiago Motta vince e convince all’esordio in Serie A: allo Stadium, che a fine gara ha applaudito giocatori e tecnico, la partita con il Como di Fabregas finisce 3-0 ma il passivo poteva essere più pesante. Vlahovic, dentro il gioco, ha colpito due pali e ha segnato un gol annullato dal Var. In campo tra i bianconeri tanti giovani nati dopo il 2000, tra cui la sorpresa Mbangula schierato tra i titolari: un azzardo premiato dal ragazzo, autore del gol del vantaggio bianconero. Di Weah il raddoppio certificato dalla gol line technology, il pallone dopo aver colpito la traversa ha varcato la striscia bianca. La terza marcatura è arrivata con Cambiaso.

Da rivedere gli ospiti, messi in difficoltà dal pressing dei padroni di casa e forse bloccati dall’emozione dell’impatto con la massima serie. Saranno necessarie prove più impegnative per capire se davvero a Torino è cominciato un nuovo corso oppure no. Già lunedì si potranno avere maggiori elementi di valutazione, perché a Verona è in programma il match contro la squadra capace di disintegrare il Napoli di Antonio Conte.

Scelte di rottura per Thiago Motta, col capitano Danilo lasciato in panchina per scelta tecnica e l’ingresso in campo dal 1’ di un ragazzo della Next Gen. Iniziativa dimostratasi corretta, perché proprio il giovane dell’U23 sblocca il risultato. Geometrie più fluide rispetto all’ultima stagione ma ancora da affinare, come l’intesa tra i compagni. Bene Thuram, veloce e concreto, buoni gli scambi di posizione. I giocatori sono contati e i ricambi pochi: ma la Juve ha cominciato bene. I lariani, neo promossi e dalla rosa rivoluzionata, hanno mostrato buone individualità ma non era Torino il posto giusto per sbloccare la classifica

