La nuova idea dei volontari: un murale nel Parco degli ulivi 

Lo scorso anno sono stati in tanti a collaborare per il decoro delle piazze e delle periferia con la raccolta di rifiuti. Una collaborazione importante che si allarga ad altre iniziative: il prossimo obiettivo è la realizzazione di un murale che raffigurerà alcuni elementi e colori tipici della flora e della fauna locale. Nascerà sulle pareti di una cabina elettrica all’interno del Parco degli ulivi, quasi a farla convivere nell’ambiente che la circonda. Lo realizzerà l’artista di Settimo Piercarlo Carella.

La proposta progettuale, arrivata in Municipio, è del gruppo di cittadini “Curiamo Settimo” e di Massimiliano Lecca, supportati nell’iniziativa dall’associazione Dym Sport che punta ad abbellire alcuni siti dell’abitato proprio con i murales. Il progetto è stato sposato dal Comune, finanziandone anche parte delle spese per le quali era stata effettuata una raccolta fondi durante l’ultima festa della malvasia alla quale avevano aderito tanti cittadini con l’acquisto di una t shirt ed altri gadget.

«La realizzazione del murale - dice il sindaco Gigi Puddu - gode del benestare del Comune di Settimo e della Soprintendenza. Si attende a brevissimo quello dell’Enel, proprietario della cabina, per l’ultima autorizzazione. Una iniziativa destinata ad essere anche un bel momento di partecipazione e coinvolgimento della comunità che potrà certamente essere replicato in altre occasioni ed in altri luoghi dell’abitato». (r. s.)

