La Nuova Icom vince a Milano  Il Cus Cagliari ko ad Alcamo 

La Nuova Icom Selargius piazza il colpo in trasferta, mentre il Cus Cagliari cade ad Alcamo e vede affievolirsi le chance di dire la propria nella zona playoff.

Domenica agrodolce per il basket sardo in A2 femminile: a esultare sono solo le giallonere, che sbancano il parquet delle Milano Basket Stars (60-49) e si riprendono il sesto posto nella classifica del Girone A, in attesa del derby di venerdì prossimo con la Virtus Cagliari che chiuderà la stagione regolare.

Dopo un primo tempo equilibrato, le selargine hanno alzato il ritmo nel terzo quarto toccando il +9. Le lombarde sono riuscite a restare in scia, ma il break di 12-0 firmato da Mura e Ingenito ha permesso alla squadra di Maslarinos di costruire l’allungo decisivo.

Sconfitta che pesa, invece, per il Cus Cagliari, mandato al tappeto in Sicilia dal Golfobasket (64-45 il finale) e costretto a sperare nei risultati altrui per provare ad agganciare in extremis quell’ottava piazza che varrebbe i playoff.

A pesare, per le universitarie di coach Federico Xaxa, è soprattutto il brutto approccio, con le padrone di casa scappate sul +21 alla pausa di metà partita. Nel secondo tempo Peric e Nasraoui (gran protagonista con 20 punti e 14 rimbalzi) hanno guidato una reazione che però si è rivelata troppo blanda per mettere in discussione il successo di Alcamo. (ro.r.)



Nuova Icom Selargius: Mura 9, Berrad 5, Ceccarelli 4, Aijanen 12, Juhasz 9, D’Angelo 6, Ingenito 15, Pinna, Blecic ne, Porcu ne. All. Maslarinos.

Cus Cagliari: Nasraoui 20, Bovenzi 8, Reggiani, Granzotto 5, Peric 8, Piedel, Caldaro 2, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 2, Spiga ne. All. Xaxa.

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