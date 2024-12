La Nuova Icom stupisce tutti Sardegna Marmi travolta 

Un colpaccio che sa di svolta. La Nuova Icom Selargius viaggia a gonfie vele dopo il successo contro San Giovanni Valdarno, giunta al PalaVienna da capolista imbattuta dopo 9 turni dell’A2 Femminile e mandata al tappeto con sorprendente autorità. Quaranta minuti sempre al comando, in alcuni momenti anche con distacchi superiori ai 20 punti: numeri che testimoniano lo stato di salute delle selargine, che dall’arrivo del tecnico Vasilis Maslarinos hanno cambiato volto, conquistando 3 vittorie nelle ultime quattro gare.

«Sembrerà un paradosso», osserva il coach di Salonicco, «ma le gare contro formazioni del calibro di Valdarno sono le più semplici da preparare, perché non si ha nulla da perdere e le motivazioni arrivano da sole. Sono felice per le mie giocatrici, che hanno disputato una partita molto solida, ma anche per il club e per i nostri tifosi. Sono convinto di essere alla guida di un’ottima squadra, e non vedo l’ora di regalare felicità a tutto l’ambiente».

Virtus al tappeto

Troppo duro il test Scotti Empoli, invece, per la Sardegna Marmi, crollata in Toscana con un -45 che non ammette repliche. Il primo stop dopo sei vittorie in fila, comunque, non preoccupa troppo l’allenatore virtussino Staico, che rende i giusti meriti all’avversario: «Tra tutte le squadre incontrate», afferma, «Empoli è quella che mi ha impressionato maggiormente. Una formazione atletica, giovane, fisica, molto aggressiva in difesa. Per quanto riguarda noi», conclude, «la sconfitta ci sta tutta. Il gruppo è parso stanco e poco reattivo». (ro.r.)

