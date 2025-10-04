VaiOnline
Basket A2F.
05 ottobre 2025 alle 00:21

La Nuova Icom sfiora il “colpaccio” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

S.G. Valdarno 65

San Salvatore S. 61

Pol. Galli Valdarno : Silvino Oli- veira 15, Lazzaro 2, Diakhoumpa, Mosetti 3, Favre 16, Merisio, Cela- ni 7, Bernardi 16, Ngamene Takou- gang 6, Folcarelli ne. All. Garcia
Nuova Icom Selargius : Mura 2, Berrad 7, Erikstrup 12, Ceccarelli 6, Juhasz 24, D’Angelo 7, Ingenito, Pinna 3, Ruggeri ne, Demetrio Ble- cic ne, Porcu ne. All. Maslarinos
Parziali : 14-20; 18-11; 32-31; 51-47


Il colpo al debutto sfuma nel finale per la Nuova Icom Selargius, superata a San Giovanni Valdarno nel turno d’apertura della Serie A2 Femminile (65-61 il risultato finale).
Dopo un avvio convincente (anche + 8 nel primo quarto) e una fase centrale caratterizzata da qualche sofferenza, le giallonere di coach Vasilis Maslarinos si sono presentate in vantaggio negli ultimi 2 minuti di gara, ma i canestri di Silvino Oliveira e Mosetti hanno permesso alle toscane di strappare via il successo.
Vana la doppia-doppia della pivot ungherese Angela Juhasz, che all’esordio assoluto con la maglia del San Salvatore ha firmato 24 punti con 13 rimbalzi e il 75% dal campo. Luci e ombre, invece, per la danese Erikstrup, in doppia cifra con 12 punti ma imprecisa al tempo (13 errori su 18 tentativi). Questo pomeriggio (15.30) tocca al Cus Cagliari, che nel Girone B fa visita a Umbertide. ( ro.r. )
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 