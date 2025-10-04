La Nuova Icom sfiora il “colpaccio” 

S.G. Valdarno 65

San Salvatore S. 61

Pol. Galli Valdarno : Silvino Oli- veira 15, Lazzaro 2, Diakhoumpa, Mosetti 3, Favre 16, Merisio, Cela- ni 7, Bernardi 16, Ngamene Takou- gang 6, Folcarelli ne. All. Garcia

Nuova Icom Selargius : Mura 2, Berrad 7, Erikstrup 12, Ceccarelli 6, Juhasz 24, D’Angelo 7, Ingenito, Pinna 3, Ruggeri ne, Demetrio Ble- cic ne, Porcu ne. All. Maslarinos

Parziali : 14-20; 18-11; 32-31; 51-47



Il colpo al debutto sfuma nel finale per la Nuova Icom Selargius, superata a San Giovanni Valdarno nel turno d’apertura della Serie A2 Femminile (65-61 il risultato finale).

Dopo un avvio convincente (anche + 8 nel primo quarto) e una fase centrale caratterizzata da qualche sofferenza, le giallonere di coach Vasilis Maslarinos si sono presentate in vantaggio negli ultimi 2 minuti di gara, ma i canestri di Silvino Oliveira e Mosetti hanno permesso alle toscane di strappare via il successo.

Vana la doppia-doppia della pivot ungherese Angela Juhasz, che all’esordio assoluto con la maglia del San Salvatore ha firmato 24 punti con 13 rimbalzi e il 75% dal campo. Luci e ombre, invece, per la danese Erikstrup, in doppia cifra con 12 punti ma imprecisa al tempo (13 errori su 18 tentativi). Questo pomeriggio (15.30) tocca al Cus Cagliari, che nel Girone B fa visita a Umbertide. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA