La Nuova Icom riparte dalla vittoria sulle Stars 

San Salvatore S. 65

Milano Basket S. 51

Nuova Icom Selargius : D’An- gelo 16, Mura 5, Berrad 7, Cec- carelli 12, Juhasz 8, Ingenito 8, Erikstrup ne, Pinna 2, Ruggeri, Valenti 4, Demetrio Blecic, Porcu 3. Allenatore Maslarinos

Milano B. Stars : Vujovic 8, Ferrazzi 4, Baldelli 7, Stawin- ska 12, Camporeale, Bernetti 5, Scarsi ne, Bocchetti 2, Finessi 4, Madonna 9. All. Peraro

Parziali : 17-11; 33-22; 53-30



La Nuova Icom Selargius rialza la testa. Dopo tre sconfitte consecutive in A2 Femminile, le giallonere di Maslarinos muovono la classifica superando il Milano Basket Stars (65-51) al termine di una partita con pochissima storia.

Pur prive dell’infortunata Erikstrup, le giallonere hanno messo le cose in chiaro fin dalle prime battute, trovando la doppia cifra di vantaggio dopo 4 minuti grazie a un’ottima D’Angelo. Le lombarde non sono riuscite a opporre una resistenza concreta, allora la Nuova Icom ha preso il largo nella fase centrale, dilagando fino al +23 al 30’ (break di 20-8). Nel finale, coach Maslarinos ha concesso il campo alle sue giocatrici più giovani: Milano ne ha approfittato per rendere meno amaro il passivo, senza però mettere in discussione l’esito finale della gara. ( ro.r. )

