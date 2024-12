La Nuova Icom passa a Benevento e risale ancora 

Virtus Benevento 41

San Salvatore S. 55

V. Academy Benevento : Lan- di 12, Chiapperino 2, Toffolo 13, Chiovato 6, Castagna, Lombardi 5, Franceschini 3, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Feoli. Allenatore Musco

Nuova Icom Selargius : Mura 5, Berrad 5, Favre 22, Thiam 4, Ceccarelli 14, Madeddu, Ingenito 2, Pinna 3, Valenti, Porcu. Allenatore Maslarinos

Parziali : 16-13; 19-28; 29-38



La Nuova Icom si concede il tris di vittorie. A Benevento, in casa della Virtus ultima e ancora ferma a quota zero in classifica, le giallonere non steccano, conquistando un successo (terzo consecutivo, quarto su 5 gare nella gestione Maslarinos) che vale l’ingresso nella zona playoff dell’A2 Femminile in attesa dei risultati di oggi.

In copertina ancora Lea Favre, migliore in campo con 22 punti conditi da 6 rimbalzi e 4 assist che hanno permesso di controllare il match evitando qualsiasi tipo di rischio.

L’affermazione in terra campana rafforza ulteriormente le certezze di Ceccarelli e compagne, che viaggiano col vento in poppa in vista del derby di venerdì (18) in casa della Virtus Cagliari.

La gara

Avvio dai due volti per le selargine: prima l’asse Favre-Thiam regala il +5, poi Toffolo guida la reazione di Benevento che vale il vantaggio al 10’. Le cose cambiano nel secondo quarto: il San Salvatore difende con maggior aggressività e concede alle rivali la miseria di 3 punti in 10 minuti. Tutti, peraltro, realizzati su tiro libero. Nell’altra metà campo, invece, Favre guida le operazioni, e al 20’ la sfida è già in discesa sul +9. Al rientro in campo, dopo un terzo quarto di gestione, la Nuova Icom alza nuovamente il ritmo con le triple di Ceccarelli e Mura e si concede un finale senza rischi. Vani, dall’altra parte, gli ultimi assalti firmati Toffolo e Lombardi.

Il commento

Soddisfatto coach Vasilis Maslarinos: «Abbiamo giocato una signora partita», commenta, «partendo dalla difesa abbiamo trovato il ritmo per far girare bene anche l’attacco. Ora ci riposiamo, poi inizieremo a pensare al derby».



