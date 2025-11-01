VaiOnline
Serie A2 femminile.
02 novembre 2025 alle 00:14

La Nuova Icom in rimonta, Virtus e Cus Cagliari a secco 

Sabato con più ombre che luci per le formazioni sarde impegnate in A2 Femminile: sorride solo la Nuova Icom, che accelera nel finale e stende Giussano. Virtus e Cus, invece, vanno al tappeto.

Non si ferma la corsa del San Salvatore Selargius, che al PalaVienna manda al tappeto anche Giussano (68-57) e centra il quarto successo di fila. Dopo una sfida equilibrata, le giallonere hanno dato la spallata definitiva al match nell’ultimo quarto con un parziale di 20-6.
Decisiva, ancora una volta, la prova della pivot Juhasz, autrice di una doppia-doppia da 23 punti e 10 rimbalzi.
Nuova Icom Selargius : Mura 8, Berrad 7, Erikstrup 16, Ceccarelli 2, Juhasz 23, D’Angelo 10, Ingenito 2, Pinna, Ruggeri ne, Valenti ne, Demetrio Blecic ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Cus battuto in casa
Quarta sconfitta in 5 gare per il Cus Cagliari, che a Sa Duchessa si arrende anche a Vicenza, arrivata nell’Isola ancora a secco di vittorie (63-54). Alle universitarie non è bastato il rientro in campo di Granzotto: le venete hanno preso il sopravvento in avvio (subito parziale di 7-0 e +16 alla prima pausa), resistendo poi ai tentativi di rientro delle cussine, guidate come sempre dalle esterne Bovenzi e Piedel.
Cus Cagliari : Piedel 14, Bovenzi 16, Granzotto 3, Peric 13, Gagliano 4, Poddighe ne, Caldaro 2, Lai ne, Cassai, Salvemme 2, Spiga ne, Corso ne. Allenatore Xaxa.

Virtus travolta
Un’altra giornata di magra in attacco condanna la Sardegna Marmi Cagliari al secondo stop consecutivo. Sul campo della Libertas Moncalieri, la squadra di Staico litiga col canestro (17% al tiro, solo 3 centri su azione nel primo tempo) e perde 59-36.
Peccato, perché le biancoblù avevano avuto un buon avvio (+2 al 10’), ma sono poi sono scivolate indietro a metà gara, complice un break negativo di 17-5 accusato nel secondo quarto. Al rientro in campo, le padrone di casa hanno progressivamente allungato fino al vantaggio finale di 23 punti.
Sardegna Marmi Cagliari : Naczk 10, Zieniewska 2, El Habbab 10, Corda, Pellegrini 2, Deidda ne, Gallus, Pasolini, Mattera 5, Tykha 4, Anedda 3. Allenatore Staico

