La Nuova Icom completa il tris delle squadre sarde 

San Salvatore S. 59

Salerno Basket '92 44

Nuova Icom Selargius : Mura, Berrad 6, Erikstrup 8, Ceccarelli 6, Juhasz 9, D’Angelo 5, Ingenito 23, Pinna, Ruggeri ne, Valenti ne, Demetrio Blecic 2, Porcu. Allenatore Maslarinos
Salerno B. ‘92 : Valtcheva 6, Gatti 4, Pandori 6, Denes 9, Varga 17, Tau, Pappagallo ne, Valentino 2, Guerrieri, Scolpini ne. Allenatore Nardone
Parziali : 21-15; 30-34; 39-40


Dopo Cus e Virtus, sorride anche il San Salvatore. La Nuova Icom Selargius completa la “tripletta” delle formazioni sarde nel 2° turno di Serie A2 Femminile superando al PalaVienna il Salerno Basket ’92 per 59-44.
Il primo successo stagionale della squadra di Maslarinos è giunto al termine di una partita iniziata bene (+6 al 10’), ma che si è fatta difficile col passare dei minuti, con le campane capaci di riequilibrare le sorti guidate da Varga.
La differenza l’ha fatta il break di 15-2 messo in piedi dalle giallonere in avvio di ultimo quarto: un’accelerazione propiziata anche dalla giornata di grazia dell’esterna argentina Isabella Ingenito, a segno con 6 triple su 10 tentativi.

Classifica : Sanga Milano 4, Virtus Cagliari, Moncalieri, Li- vorno, San Salvatore, Valdar- no, Costa Masnaga, Salerno, Arese, Empoli e Torino 2, Viterbo e Milano Stars 0.

