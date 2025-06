La nuova Giunta sul filo del rasoio 

L’illusione della tregua è durata solo poche ore, quelle che hanno separato la firma del decreto di nomina dall’esordio ufficiale di Gigi Mureddu tra i banchi della Giunta, il sesto cambio nell’esecutivo in tre anni. Forza Italia continua ad essere una mina vagante nella maggioranza di centrodestra. Eppure all’indomani dell’ennesimo Consiglio terminato anzitempo per mancanza del numero legale dopo il forfait degli azzurri Paolo Angioi, Davide Tatti, Gianfranco Licheri e Valeria Carta, il sindaco ostenta serenità.

Il sindaco

«Io ho nominato Mureddu su indicazione del partito che in questo modo ritiene di garantire i numeri necessari alla maggioranza. Lo stesso Mureddu mi ha assicurato che l'episodio di due giorni fa non aveva alcun significato politico e a questo mi attengo - dichiara Massimiliano Sanna - È evidente che tutti i partiti sono tenuti a garantire la presenza in Aula per assicurare il numero legale necessario alla regolarità delle sedute e allo svolgimento dell'attività amministrativa». Parole che si prestano a una duplice lettura: da una parte il sindaco “consegna” a Forza Italia le chiavi della crisi, dall’altra sembrano celare la convinzione del neo assessore al Bilancio e alla cultura di riuscire a gestire i “mal di pancia” dei 4 consiglieri ribelli.

Il faccia a faccia

Qualche dubbio è venuto a chi martedì pomeriggio, subito dopo la firma del decreto di nomina, ha assistito tra i corridoi di Palazzo degli Scolopi all’infuocato faccia a faccia tra Gigi Mureddu e Paolo Angioi durante il quale quest’ultimo avrebbe espresso tutto il suo disappunto per il compromesso raggiunto tra l’ex capogruppo azzurro e il sindaco Sanna: troppo bassa la posta in palio per il gruppo che da tempo rivendica un ruolo più incisivo nell’azione di governo chiedendo ufficialmente due assessorati e non uno solo, quello occupato da due giorni dallo stesso Mureddu.

I 4 “ribelli”

Anche se poi pare che i 4 consiglieri azzurri si “accontenterebbero” anche di un posto di sottogoverno come ad esempio la presidenza della Oristano servizi, che è però già occupata. Per cui, a meno che non si voglia aprire un fronte giudiziario, quella casella al momento non si tocca.

«Come gruppo abbiamo deciso che fino a quando tutta la situazione non sarà definita, non rilasceremo dichiarazioni, non vorremmo essere fraintesi. A breve daremo tutte le spiegazioni, sempre che ve ne siano», ha dichiarato ieri Davide Tatti.

Test dell’Aula

Non solo la fronda interna non si è placata, ma la maggioranza – oggi più fragile che mai – si ritrova di nuovo a contare su appena dodici voti. Con un'aggravante: anche Valeria Carta, considerata fino a ieri una “fedelissima” di Mureddu, nell’ultima seduta ha scelto di schierarsi con i consiglieri dissidenti.

Il vero banco di prova arriverà – forse – con la prossima seduta del Consiglio comunale, ancora da convocare. All’ordine del giorno ci sono due questioni tutt’altro che marginali: le tariffe Tari, da approvare entro fine mese, e la mozione sulla pedonalizzazione di piazza Manno.

Temi che dividono e infiammano e che richiederanno un Consiglio compatto, numeri certi e nervi saldi. Esattamente quello che oggi sembra ancora mancare alla coalizione guidata da Massimiliano Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA