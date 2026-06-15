La nuova Giunta a trazione femminile 

Nella mattinata di ieri il sindaco Marco Tuveri, 69 anni, ha firmato i decreti che conferiscono cariche e deleghe ai quattro assessori che formeranno, assieme a lui, la squadra di governo del paese. Per la scelta sono state considerate «l’esperienza amministrativa e le competenze specifiche nei diversi settori», spiega Tuveri, con una formazione composta in prevalenza da donne. Il sindaco ha poi fissato il primo consiglio comunale, convocato per il 22 giugno alle 18.30 al centro di aggregazione sociale. Nel frattempo, l’ex primo cittadino Riccardo Sanna saluta la cittadinanza con una lettera: «Servire il mio paese è stato un privilegio».

Il messaggio ai cittadini

Dopo due mandati da primo cittadino, più cinque da vice (giunta Garau), l’ex sindaco Sanna, 37 anni, aveva concluso il proprio percorso amministrativo scegliendo di non ricandidarsi. Dopo il debutto poco più che ventenne nell’amministrazione del Comune, ha spiegato che avrà «più energie da dedicare alla famiglia, al lavoro e alle passioni personali», senza rinnegare l’intensità dell’esperienza vissuta. Nel messaggio alla cittadinanza anche un monito: «Seguirò con attenzione il percorso di tutte le opere e i progetti avviati dall’amministrazione uscente», ricordando il lavoro svolto per portare avanti fondi e interventi che vedranno la loro realizzazione nei prossimi mesi e anni.

Squadra in campo

La nuova giunta è invece al debutto. Per il ruolo di vicesindaca è stata scelta Stefania Erdas, che avrà le deleghe alle politiche sociali, pubblica istruzione, pari opportunità e politiche giovanili. Già assessora ai servizi sociali durante l’amministrazione Dessì e poi impegnata tra i banchi della minoranza per altre due consiliature, porta in giunta una consolidata esperienza. Valentina Erdas sarà assessora a urbanistica, opere pubbliche e verde pubblico. Professionista nel settore della sicurezza sul lavoro, è forte di undici anni di esperienza amministrativa nei banchi della minoranza. Monica Melis, invece, si occuperà di bilancio e programmazione: «Conosce il funzionamento della macchina comunale», spiega Tuveri. A Stefano Cruccas, allevatore, scrittore e giornalista, sono state assegnate le deleghe a politiche agricole, viabilità rurale e frazioni e cultura. Anch’egli metterà a disposizione l’esperienza di undici anni di amministrazione. Al sindaco restano le deleghe allo sport, alla protezione civile, alla tutela dell’ambiente e al personale. «Anche i consiglieri comunali saranno chiamati ad affiancare il lavoro degli assessori, avanzando proposte e contribuendo all’attività amministrativa».

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