La nuova fontanella resta senza l’acqua 

La “panchina della discordia” resta tale. E dopo qualche polemica sugli alberi per il momento striminziti piantati al posto dei pini abbattuti, l’ultimo problema della nuova area verde di san Gemiliano è la fontanella dell’acqua installata accanto alla panchina.

E se gli alberi sicuramente col tempo cresceranno, dalla fontanella al momento non esce una goccia d’acqua a qualche settimana dalla sua installazione. Così chi vorrebbe rinfrescarsi dopo una camminata o un percorso sulla nuova pista ciclabile verso san Gemiliano si ritrova a bocca asciutta. Il problema però non è dovuto al Comune ma ad Abbanoa. Emanuele Meloni, assessore ai lavori pubblici, precisa: «Abbiamo inoltrato la domanda ad Abbanoa e siamo in attesa di risposte sui tempi». La società idrica però precisa che l'area è senza rete e sarà necessario tempo per capire come fare il collegamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA