La nuova fontana è un caso politico 

Ha superato il collaudo ed è pronta già da due mesi, anche se poche volte è stata messa in funzione. Attende l’inaugurazione, che dovrebbe arrivare lunedì. Intanto, sulla nuova fontana dei giardinetti di via del Redentore, sorgono alcuni dubbi tra le file della minoranza: i consiglieri Franca Cicotto ed Efisio Sanna hanno fatto una richiesta di accesso agli atti per verificare se l’intervento rispetta le norme. I lavori per la realizzazione della nuova fontana si configurano, stando alle delibere approvate dal Comune, come un intervento di manutenzione straordinaria della precedente, realizzata a fine anni Novanta con un importo di circa 350 milioni di lire, ma rimasta in funzione per appena sei mesi per poi essere trasformata in un’aiuola. Con il nuovo progetto, la prima fontana è stata quindi demolita e ricostruita a pochi metri di distanza, con dimensioni più contenute.

«Situazione da chiarire»

«Dando uno sguardo alle norme, quello che emerge è che l’intervento non sarebbe ammissibile in base al Piano di assetto idrogeologico della Regione. Questo impedisce di fare ristrutturazioni, ovvero demolizione e ricostruzione nello stesso luogo o in luogo attiguo, in una zona classificata Hi4, quindi con massimo grado di rischio idraulico, come quella di cui stiamo parlando», spiega Efisio Sanna. «Il fatto che l’intervento sia stato invece realizzato è qualcosa che deve essere chiarito, perché dalla lettura delle norme Pai sarebbe consentita solo la demolizione. Quando fu realizzata la prima fontana non era ancora stata dichiarata la pericolosità idraulica».

«Norme da rispettare»

Anche Franca Cicotto vuole vederci chiaro. «A prescindere che il progetto possa piacere o meno, la nostra richiesta è stata fatta per conoscere quale sia stato l’iter che ha portato ad approvare e procedere alla cosiddetta manutenzione straordinaria della fontana», dice la consigliera. «Sono stati eseguiti lavori di manutenzione? E come? Si tratta di capire se le cose sono state fatte rispettando le norme di legge».

Il sindaco: è tutto ok

Per il sindaco Tomaso Locci si tratta di «speculazioni politiche. Il progetto ha superato tutte le verifiche e autorizzazioni previste, è un’opera puntuale che non incide sul rischio idrogeologico, altrimenti in quella zona non si potrebbe installare neanche più una panchina». Poi aggiunge: «Quando la fontana fu costruita per la prima volta, non mi pare che chi oggi ha dubbi avesse avanzato rimostranze, anzi fu accolta con grande clamore. Per cui lasciamo agli altri le polemiche e pensiamo al bene della città di Monserrato».

