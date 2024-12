«La nuova ferrovia è irrinunciabile» 

Il Natale è alle porte. Il cuore dell’Isola vuole da Roma un regalo, una ferrovia efficiente e moderna, dal ministro Matteo Salvini. «Rete ferroviaria italiana si è data un termine: chiudere entro dicembre il percorso delle analisi costi-benefici e comunicare il progetto scelto per la realizzazione dell’opera che Nuoro e il suo territorio attendono da più di cento anni», dice Claudio Solinas, avvocato e portavoce del comitato Trenitalia Nuorese. «Al momento regna il silenzio. Quindi, riponiamo la massima fiducia nel ministro ma gli chiediamo di farsi sentire con Rfi».

Il sogno

«Ci sono 100 miliardi di euro a disposizione delle ferrovie italiane, da qui al 2029», rincara Solinas, «queste comunicazioni sono state fatte dal Governo, poche settimane fa». Come dire, i soldi non mancano e anche Nuoro potrebbe beneficiare di una bella fetta di finanziamenti per conquistare la sospirata infrastruttura. L’opera è indispensabile per arginare l’isolamento del centro Sardegna, che vede il capoluogo barbaricino maglia nera: unico in Italia ancora con una linea ferroviaria a scartamento ridotto. Dopo l’incontro in videoconferenza dello scorso giugno, tra l’allora prefetto Giancarlo Dionisi, il leader leghista, i rappresentanti di Rfi e il comitato Trenitalia Nuorese, la situazione appariva molto chiara. Sul campo le seguenti ipotesi progettuali: nuova tratta Nuoro-Abbasanta, l’opzione prioritaria e più caldeggiata; la trasformazione dell’attuale linea Nuoro-Macomer; l’istituzione di una navetta su gomma per collegare Nuoro ad Abbasanta, dunque alla rete ferroviaria nazionale.

Nuoro-Abbasanta

«Vogliamo a tutti i costi la realizzazione di una nuova tratta ferroviaria, capace di collegare in velocità Nuoro ad Abbasanta», dice Claudio Solinas. «È l’unica soluzione per poter raggiungere Cagliari, con partenza da Nuoro, in meno di due ore». Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, afferma: «Sul progetto di collegamento di Nuoro alla rete ferroviaria nazionale, Rfi sta rispettando il cronoprogramma e portando avanti lo studio sulle alternative progettuali. Dopodiché sarà corretto, con la massima trasparenza, decidere per il meglio, mettendo in conto il reperimento dei finanziamenti e la durata dell’opera, coinvolgendo enti e istituzioni locali. Servono soldi ma soprattutto volontà».

