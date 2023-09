La nuova ex 131 prende forma 

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale ex 131 a Sestu, una delle arterie più trafficate dell’hinterland. Il cantiere è stato diviso in due lotti: il primo da via XI Settembre al centro commerciale La Corte del Sole, il secondo dall'innesto della ex 131 - zona Mediaworld - sino all'incrocio di via Piscina Metzeu.

Il punto

Disagi ridotti (per adesso) e lavori che stanno rispettando le tempistiche, come spiega Antonello Floris, consigliere metropolitano delegato alla Viabilità: «Lunedì (oggi per chi legge) iniziano a stendere gli strati riciclati della fondazione con le macchine espanditrici e di bonifica. In poco tempo verrà chiusa la prima parte dei lavori, con questi che si sposteranno nella corsia attualmente aperta. Il traffico verrà deviato provvisoriamente nella rotonda che è stata adattata per non limitare la viabilità». E aggiunge: «La nuova rotonda verrà costruita nel secondo lotto della ex 131: ovvero nei pressi dell'incrocio in via Piscina Matzeu. I lavori stanno andando molto bene e posso dire che siamo in anticipo di qualche settimana rispetto alla tabella di marcia».

La sindaca

Soddisfatta la sindaca Paola Secci: «Sono dei lavori molto importanti per la città - sono le sue parole -. Verranno risolti finalmente i problemi di viabilità ma soprattutto di sicurezza stradale». Nel progetto sono previsti: marciapiedi, spartitraffico centrale, nuove rotatorie e illuminazione.

«Un grande risultato che, come amministrazione, abbiamo perseguito sin dalla prima consiliatura. Ci scusiamo per i disagi creati dai lavori, con gli esercizi commerciali e i cittadini residenti nel quartiere Cortexandra, ma il risultato finale andrà sicuramente a loro favore, ma anche di tutti i clienti che transitano in quella che ormai è diventata la zona commerciale più grande di tutta la Sardegna».

I costi

I lavori sono stati finanziati con i fondi del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana per un cifra di circa 6 milioni di euro, con il termine dei lavori fissati alla fine del 2023. L'obiettivo è quello di migliorare e adeguare la strada al sempre più crescente numero di automobilisti che ogni giorno transitano per la zona commerciale, ormai in forte espansione.

