La nuova Esperia tenta il blitz con il Palestrina 

Il countdown è giunto al termine. D’ora in poi la parola spetterà al campo. Inizia oggi (alle 18) il cammino dell’Esperia nel nuovo campionato di Serie B Interregionale: ad attendere la truppa di Manca, sul parquet di Valmontone, c’è la Iobus Palestrina, accreditata per la lotta al vertice.

La nuova Esperia

L’organico che aveva ben figurato lo scorso anno in C Gold, guadagnandosi la promozione dopo aver superato nei playoff la San Paolo Ostiense, è stato in parte rivisitato. Ma non snaturato. Sono rimasti in granata l’esperto Villani (nuovo capitano) con i play Sanna e Cabriolu e le ali Picciau, Locci e Floridia. Le partenze di Manca, Fois, Chessa e soprattutto degli argentini Garello e Perez sono state colmate attingendo da categorie superiori: sono arrivati a Cagliari l’ala/pivot Spizzichini (un passato tra A1, A2 e B nazionale), l’ala Potì (ex Pavia) e la guardia croata Kučan, tiratore micidiale in uscita dai blocchi. Un mix di gioventù ed esperienza chiamato a interpretare una pallacanestro rapida, improntata su transizione e uno contro uno, capisaldi tattici di Manca. Non solo: il tecnico cercherà di sfruttare al massimo anche il talento dei nuovi innesti, favorendo le ricezioni vicino a canestro per Spizzichini e creando le condizioni per le conclusioni dall’arco di Kučan e Potì.

Avversario e prospettive

Palestrina, una buona tradizione nella categoria, è dovuta emigrare (con polemiche) a Valmontone per l’indisponibilità del PalaIaia, fortino in cui ha costruito le sue fortune. Il roster allenato da Rossella Cecconi (raro caso di donna alla guida di una formazione maschile) è ben strutturato e può contare sugli esterni Rossi e Rischia coadiuvati da Baquero. Un test probante per l’Esperia, che cercherà il colpaccio per lasciarsi alle spalle quel “tabù trasferta” che l’aveva condizionata per buona parte della scorsa annata. In settimana, intanto, una testata specializzata ha posizionato Villani e soci al quarto posto nell’ipotetica griglia di partenza del torneo dietro Fiumicino, Virtus Roma e la stessa Palestrina. In via Pessagno sorridono: nessuno vuole nascondersi, ma la prudenza è sempre l’opzione più saggia.

