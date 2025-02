La nuova era tecnologica della 3A 

Al primo punto i soci e la qualità delle produzioni con un’attenzione sempre più crescente verso efficienza energetica e rispetto della transizione green. In questa direzione va l’investimento di 30 milioni di euro che Latte Arborea Società Benefit mette in campo per rafforzare le proprie prestazioni. La Cooperativa sarda con sede ad Arborea, composta da 158 aziende agricole socie e leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte UHT, accelera il suo percorso di crescita e innovazione. In ambito produttivo le novità riguardano il rafforzamento del reparto latterio che consentirà di incrementare la capacità produttiva del 20 per cento; nel 2023 la 3A ha registrato una produzione di 181 milioni di litri di latte bovino.

Lo sviluppo

L’investimento per l’automazione del magazzino permetterà di migliorare la capacità di stoccaggio del 50% e l’intera supply chain preservando la catena del freddo dei prodotti. Il progetto prevede la creazione di un sistema di pallettizzazione automatizzato collegato al software gestionale di fabbrica che, sulla base di algoritmi di intelligenza artificiale, consentirà una gestione ottimizzata degli ordini e degli spazi, riducendo il numero dei viaggi in camion per il trasporto e lo stoccaggio della merce. «Come Cooperativa, ora anche Società Benefit, continuiamo a investire in innovazione e tecnologia per sostenere il piano di crescita su tutti i mercati con l’obiettivo ultimo di garantire la migliore remunerazione al socio, principale baluardo con cui rafforzare il primo distretto agroalimentare regionale che garantisce un indotto di circa 3mila unità – ha commentato Remigio Sequi, presidente e Ad della Cooperativa Latte Arborea. A giugno 2024 la cooperativa ha registrato sia un aumento di fatturato (+2,1% rispetto al primo semestre del 2023, anno record per le vendite) che una crescita dei conferimenti di latte da parte delle aziende socie (97,2 milioni di litri del primo semestre 2024 a fronte dei 95,1 milioni di litri conferiti a giugno 2023). Il volume della vendite e dei conferimenti è poi cresciuto per tutto il 2024.

Sostenibilità

Sul fronte della sostenibilità ambientale, Arborea ha invece recentemente rafforzato il proprio percorso sostenibile determinando l’impronta carbonica della produzione di latte. In collaborazione con il Dipartimento di Agraria di Sassari, avvalendosi della metodologia Life Cycle Assessment (LCA), la società ha misurato l’impatto ambientale di un litro di latte prodotto in stalla che si è attestato a 1,22 chili di CO2eq per kg di latte. A seguito dello studio, la 3A ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14040 – 14044. Lo standard ottenuto dalla Coop è raccomandato anche dalle istituzioni pubbliche (Commissione Europea, 2016) per esprimere l’impatto ambientale di vari fattori produttivi, tra cui anche gli allevamenti. L’analisi LCA è risultata in linea con i risultati di studi condotti da enti di ricerca nazionali e internazionali.

