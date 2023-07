La nuova Dinamo più giovane ma più creativa 

Sassari. Mezza rivoluzione per avere una Dinamo più giovane e creativa. Con maggiori margini di crescita. Quattro stranieri nuovi per il quintetto: Whittaker, Tyree, Charalampopoulos e Gombauld. In pratica è rimasto solo Bendzius dalla stagione passata. Un italiano nuovo, Cappelletti, per allungare una panchina impoverita dal ritiro di Devecchi e Chessa. Anche lo staff ha visto degli avvicendamenti: il coach Piero Bucchi ha come assistenti Oldoini e Bulleri al posto di Gerosa e Baioni.

L’età media dei giocatori è scesa da quasi 31 anni a 28.5, considerando che quelli rimasti hanno un anno in più. Non è uno scarto insignificante. Tanto più che tutti e cinque i giocatori nuovi hanno margini di crescita individuali, mentre nella stagione passata tolto Diop, che è appunto un giovane, l’evoluzione del gruppo ha riguardato soprattutto l’intesa e il recupero degli infortunati, Dowe soprattutto.

Le altre differenze

I giocatori andati via avevano sicuramente più esperienza. Si è persa la forza fisica di Dowe, capace di sfidare anche le ali e i lunghi in penetrazione e a rimbalzo. Robinson e Dowe hanno garantito assieme 25,5 punti e 9,4 assist. Sulla carta Whittaker e Tyree hanno altrettanto talento offensivo. E dietro di loro c’è un play puro come Cappelletti. In ala piccola Charalampopoulos può garantire maggiore costanza di rendimento e soprattutto più pericolosità nei pressi dell’area, mentre Jones aveva fiammate strepitose ma solo nel tiro da fuori, sia da due sia da tre. Il centro Gombauld sa usare il piede perno, ma forse è meno smaliziato di Stephens.

La rosa

James Whittaker, play, 184cm, 29 anni (Wurzburg, Germania); Alessandro Cappelletti, play, 186cm, 28 anni (Verona); Breein Tyree, play-guardia, 188cm, 25 anni (proveniente da Ostenda, Belgio); Stefano Gentile, guardia, 191cm, 34 anni (confermato); Filip Kruslin, guardia-ala, 198cm, 34 anni (conf.); Tommaso Raspino, ala, 198cm, 34 anni (conf.); Vasilis Charalampopoulos, ala, 204cm, 26 anni (Pesaro); Kaspar Trier, ala, 204cm, 24 anni (conf.); Eimantas Bendzius, ala, 207cm, 33 anni (conf.); Ousmane Diop, pivot, 204cm, 23 anni (conf.); Stèphane Gombauld, pivot, 204cm, 26 anni (Nancy, Francia).

