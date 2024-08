La nuova Dinamo  al lavoro a Nuoro 

Da oggi la Dinamo lavora a Nuoro per completare la preparazione come l'anno scorso, grazie al supporto di Comune, Fip e delle società Ichnos e Nuoro. La squadra è al completo dopo l'arrivo dell'ala piccola Sokolowski al quale era stato concesso qualche giorno di permesso dopo l'impegno con la Polonia nell'Olimpiade di Parigi per il 3x3.

Da questa settimana si inizia a lavorare sodo anche dal punto di vista tattico. Il coach Nenad Markovic deve amalgamare un gruppo praticamente tutto nuovo, dove è rimasto solo il play Cappelletti e l'ala Bendzius (nuovo capitano) che riprende dopo un anno di stop in seguito all'operazione a un tendine di Achille. I primi giorni di lavoro hanno mostrato un gruppo volenteroso e sorridente. La guardia Fobbs e la guardia-ala Veronesi hanno colpito per la possente struttura fisica che dovrebbe dare quella forza mancata l'anno scorso nel reparto esterni. Prima amichevole a Nuoro il 28 agosto contro Cremona degli ex Cavina e Lacey.

Piccolo inciso, in realtà a Nuoro la squadra sassarese è andata anche a fine novembre, dopo la prestazione sconcertante in Champions contro il Ludwigsburg (sconfitta 80-97) che aveva acuito i malumori del pubblico dopo la partenza difficile in campionato. C'è da dire che quel ritiro portò bene perché i biancoblù allenati allora da Bucchi vinsero le due gare in casa: quella attesa contro Scafati e quella meno scontata contro Milano.

La rivoluzione estiva con dieci giocatori nuovi su dodici, scelti in base alle idee del coach Markovic dovrebbe servire nelle intenzioni proprio ad evitare sia una falsa partenza come la stagione scorsa, sia quegli alti e bassi che hanno caratterizzato il gruppo 2023/24 apparso poco omogeneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA