La nuova Cos punta sui giovani 

Francesco Loi resta sulla panchina della Cos dopo gli ottimi risultati dell’ultimo campionato di Serie D. Confermato anche il vice allenatore Antonio Carta, nello staff tecnico entra Davide Moi, difensore della squadra sino ad alcuni mesi fa: bloccato da un infortunio, ha accettato l’offerta della società e si occuperà soprattutto dei giovani, sui quali il club punta per crescere. «Abbiamo le idee chiare», dice Loi, «partiremo dagli Juniores sperando in futuro di essere presenti anche nelle categorie Esordienti, Primi calci, Giovanissimi e Allievi». Il tecnico sa che il torneo è «tosto sotto il profilo tecnico e logistico. Abbiamo affrontato squadre come la Casertana e la Paganese. Vogliamo crescere sotto il profilo tecnico e manageriale portando avanti un programma con giovani sardi». (ant. ser.)

