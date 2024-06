La nuova caserma vetrina dei prodotti dell’artigianato 

I carabinieri della stazione di Orotelli aprono le porte alla comunità. Dopo i lavori di riammordernamento della caserma, l’Arma si prepara per inaugurare i locali a ottobre in corrispondenza di Cortes apertas. Per questo, domani alle 19, nella sala consiliare del Comune, i carabinieri terranno un incontro con hobbisti, artigiani, artisti, associazioni, comitati e cittadini per aprirsi al territorio attraverso l’esposizione permanente nella caserma di oggetti di artigianato o elementi tipici del paese. Via libera dunque a sgabelli in sughero, fotografie, murales sulle pareti della sede dell’Arma e tanto altro che arricchiranno l’edificio grazie al contributo degli orotellesi. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA