La nuova casa dei vigili è realtà 

La nuova caserma della Polizia municipale di Sanluri di via Carlo Felice, nei locali dell’ex Centro di aggregazione sociale, è pronta per accogliere agenti e cittadini. Il taglio del nastro è previsto per il prossimo febbraio. Una data importante per due buoni motivi: da un lato il Corpo avrà una sede più ampia, più accogliente e con un parco mezzi, mentre dall’altro libera alcuni ambienti al piano terra del Palazzo Municipale e lascia spazio all’Ufficio relazioni con il pubblico.

Il progetto

Il sindaco, Alberto Urpi, rivendica la paternità dell’intervento: «Un progetto seguito dalla nostra amministrazione dalla A alla Z. Una parte dei fondi per adeguare l’edificio alle mutate esigenze del corpo di Polizia locale arriva dai proventi delle sanzioni, l’altra parte è stata recuperata fra le pieghe del bilancio comunale. Abbiamo accelerato i tempi perché la sede storica degli agenti era ormai inadeguata ai nuovi compiti, in particolare a quei servizi che richiedono una certa riservatezza, in nome della legge sulla privacy». E l’assessore al personale, Fabrizio Collu, aggiunge: «Gli spazi attuali sono oggettivamente troppo stretti, anche per il pubblico, oltre che per gli operatori, e per questo abbiamo pensato a una soluzione diversa. La posizione individuata in via Carlo Felice ci sembra ottima perché si trova comunque nel centro della città e consentirà agli agenti di lavorare meglio, offrendo anche una migliore accessibilità agli utenti».

La Polizia

Molto contento di questo trasferimento anche il comandante Roberto Gallus: «Questa nuova sede è dotata di spazi molto ampi e un parcheggio per i nostri mezzi che evita il via vai dal vecchio locale del Comune distante circa 900 metri. Tutto questo ci permetterà di lavorare meglio e quindi di offrire un miglior servizio alla cittadinanza». Per quanto riguarda le novità il primo cittadino osserva: «La città aveva bisogno di un cambio di passo nella sicurezza con una polizia locale maggiormente efficiente e presente sul territorio. Proprio per ottenere una migliore operatività da parte dei nostri vigili urbani – che ho ringraziato e ringrazio per la grande collaborazione – abbiamo pensato a come migliorare la qualità della loro vita lavorativa».