La nuova area giochi divide la politica: ma la città la promuove 

A occhio e croce sembrerebbero averne fatto una questione ideologica. Con tanto di botta e risposta su Facebook. Come se la nuova via Roma, con area fitness e spazio giochi per bambini, fosse una vicenda più di schieramenti che di effettivo servizio per la città. Più di destra che di sinistra, con relative critiche e pronte repliche. E poi ci sono loro, i bambini e i genitori, lontani anni luce dalle beghe consiliari e decisamente più impegnati a godersi uno spazio che - polemiche e criticità a parte, più o meno pretestuose - obiettivamente piace e funziona.

Scontro politico

Nettissima la posizione del consigliere Corrado Sorrentino (Alleanza Verdi e Sinistra), che due giorni fa, sulla sua pagina Facebook, ha demolito l’opera, parlando di rischi sicurezza con tanto di ipotesi tragica («Immaginate che un veicolo sbadatamente sbandi, un autobus, o peggio ancora un tir»), di smog con insorgenza di una sfilza di patologie («malattie respiratorie, cardiovascolari, oculari, aumento suscettibilità a infezioni e malattie polmonari»). E, annunciando la richiesta di dimissione o spostamento delle due aree (fitness e giochi) ha parlato di scelta sbagliata, irresponsabile e di spreco di soldi pubblici, con tanto di hashtag: follia.

La replica del versante opposto non si è fatta attendere, e porta firma e voce del consigliere di Fratelli d’Italia Pierluigi Mannino: «È sorprendente come nel corso degli anni il centrosinistra abbia cambiato rotta riguardo la promozione dell’attività fisica e degli spazi pubblici», ribatte sui social. Quel centrosinistra che «vantava la diffusione di attrezzature sportive in vari punti della città, anche in zone ad alto traffico, come viale Trento». Poi l’affondo: «La rimozione di spazi di aggregazione e attività fisica non solo contraddice quanto fatto in passato ma rischia di privare la comunità di opportunità preziose. Questa incoerenza non può passare inosservata». Umberto Ticca (Riformatori) sceglie il pragmatismo: «Non servono proclami né opposizioni pregiudiziali: un’opera funziona quando la città la sceglie».

Dibattito popolare

Il dibattito si trasferisce in strada: nei due spazi contestati che fanno discutere, ma indubbiamente sono frequentati. La parola passa ai genitori. «Può essere migliorato, come ogni cosa, ma trovo sia un bel servizio per la città e soprattutto per i bambini», osserva Valentino Fanni, papà di Leonardo. «Sinceramente non vedo particolari problemi di sicurezza, è ovvio che sta ai genitori vigilare sui propri figli, in via Roma come in qualsiasi altro parco o spazio». Ilaria, mamma di Giada, si accoda: «Beghe politiche che non ci interessano. La realtà è che i bambini sono felici e si divertono, e anche gli adulti apprezzano», commenta. «Sarebbe utile mettere una protezione maggiore per i piccoli, ma se pensiamo ai pericoli bisognerebbe chiudersi in casa. E la storia dello smog è ridicola, siamo a Cagliari, davanti al mare».

Interviene anche Cinzia, mamma di Filippo: «La verità sta nel mezzo. Dopo anni di nulla, dedicare un’area gioco ai bimbi è una gran cosa, soprattutto perché qui in zona non c’è altro, l’alternativa era prendere l’auto e raggiungere Monte Claro o Monte Urpinu».

Sventato il rischio smog («Non siamo a Biella»), la nota stonata: «Sulla pericolosità sono d’accordo, è enorme. Siamo tra due strade, la barriera di protezione finisce nell’area giochi. Bisognerebbe estenderla». Chiude Rosario Defraia, dall’alto della saggezza data dai suoi novant’anni: «Litigano perché sono annoiati. C’è un artista che ha fatto un progetto, fine. Si poteva fare meglio? Non lo so, ma approvo e con qualche correttivo si risolvono i problemi».

