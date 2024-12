La nuova apocalisse di Pastorello 

Consiglio per la mostra “Tutto il peso del mondo”, da ieri (e fino al 4 maggio 2025) alla Galleria comunale d’arte di Cagliari: prima di entrare nel salone destinato alle mostre temporanee, fermarsi nella sala Giorgio Morandi, dove alcune nature morte con bottiglie, facenti parte della ricca Collezione Ingrao, fanno da antidoto, statiche e ieratiche come sono, alle diciassette opere di Pastorello che la curatrice Alessandra Menesini ha ordinato cercando di non ferire gli astanti. Sì, perché la pittura di Gianni Manunta, in arte Pastorello, sassarese, classe 1967, è contundente. Ti spara di tutto: cilindri, proiettili, tronchi d’albero, mostri, volti, paesaggi, anche di leonardesca memoria. Ma non è vero niente, di ciò che abbiamo creduto di riconoscere: Pastorello lascia intendere, tende tranelli, è abilissimo pittore illusionista. La sua ricerca si inscrive, senza tema di smentita, nell’avanguardia più aggiornata in Sardegna, e non solo.

Dare forma al mondo

Benvenuto ai Musei civici di Cagliari, allora, Pastorello errante della nostra piccola Asia!, che col tuo canto notturno ci consegni “tutto il peso del mondo”, che sarebbe bello fosse solo quello lì, quella malia, quell’inganno percettivo dai quali si rimane letteralmente ipnotizzati, come anche ha rivelato ieri, in conferenza stampa, l’assessora Maria Francesca Chiappe. Ecco una pittura che sa di essere pittura. Cosa di non poco conto, se si considera che dipingere non è seguire vaghe ondate emotive spalmando pennellate, rovesciando bidoni (lo hanno già fatto; anche quel noto amico di Nivola ad East Hampton…), ma sapere calibrare gesti piccolissimi, sapere che forma dare alle visioni o agli atomi che costituiscono labirintici immaginari. Per Pastorello si tratta, dagli anni ’90, di dare forma al suo poema interiore, un De rerum natura visuale in cui, come scrive la curatrice, «non c’è niente di naturale ma dove ogni quadro, dichiara l’artista, è una porzione di universo. Che lui rappresenta spezzato e inquieto, contradditorio e in battaglia. Tumultuoso e molto vicino all’apocalisse, nel senso etimologico di rivelazione. Ossia del disvelamento di ciò che non si vuol vedere ma esiste e corrode». Siamo di fronte a una pittura difficile e conturbante, respingente e attraente, che mentre la osservi ti prende in giro, ti intrappola con inganni ottici (provare a fissare il volto con quattr’occhi).

Magma e vertigini

Pastorello, contemporaneamente celebrato da una grande mostra al Foro Boario di Oristano (“Kolossòi”, a cura Ivo Serafino Fenu, fino al 19 gennaio 2025) è un artista che lavora ogni giorno, dai tempi dell’Accademia a Firenze, e la sua è una ricerca che non stanca di stupire seppur ripeta filoni e soggetti. Con in più, oggi, sottotraccia, il tema della speculazione energetica. Ma in ogni opera vi si trova una vertigine; quindi, piccola parte per il magmatico tutto, anche la mostra cagliaritana, dentro una sede istituzionale, per volontà dell’assessora, consegna magma e vertigini. Tanto che intravvedere, in un’altra sala attigua, “Il suonatore di fisarmonica” di Mario Mafai (sempre Collezione Ingrao), è come sentirsi prendere per mano da un nonno rassicurante e pacioso, che ci riporta al mondo delle cose concrete e dei sentimenti ordinati, che ci fa sentire una melodia, non la dodecafonia di quel Schönberg del pennello. Ma se ci si lascia prendere dal magheggio pittorico di Pastorello, si è sedotti per sempre. E “Tutto il peso del mondo” ci diventa amico, perché capiamo che quella pittura non allude al mondo, ormai irrappresentabile e impresentabile. Pastorello se ne guarda bene, dal rappresentare guerre e mari che inghiottono porzioni di umanità. E quando crediamo di vedere, finalmente, due paesaggi col mare, quell’acqua non è mare ma “acqua cheta che fa pantano e feta”. Non concede tregue, non fa sconti, ci spara paesaggi che non sono paesaggi, mari che non sono mare: tutto è velocissimo o immobile, come il mondo oltre “la parete” di Marlen Haushofer.

