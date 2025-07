La nuova alba degli impianti sportivi 

I due palloni geodetici, in via Baronie e via San Francesco, e quattro palestre scolastiche, insieme al Palazzetto dello Sport che potrà essere chiesto in concessione. Dopo anni di stop e polemiche di società e atleti, causa inagibilità e problemi di sicurezza, sembra arrivato un inizio di svolta per gli impianti sportivi comunali della città: nei giorni scorsi il settore Sport ha pubblicato il bando per l’assegnazione rivolto ad associazioni e federazioni, con regole e modalità di gestione da seguire.

Il bando

La manifestazione d’interesse è stata pubblicata di recente, con scadenza il 25 luglio. Nella lista ci sono i due palloni-palestra di via San Francesco - accanto al Velodromo, dove i lavori dovrebbero essere al rush finale - e via Baronie, chiusi da anni, le palestre scolastiche di via Turati, via Inghilterra, via Perdalonga, e via Bach.

«Impianti sportivi per cui sono state ultimate le pratiche per l’adeguamento alle norme di sicurezza», viene evidenziato nel bando. Percorso indispensabile per ottenere il certificato di prevenzione incendi richiesto per poter ospitare partite ufficiali e allenamenti. Palestre e palloni «potranno essere assegnati a più soggetti compatibilmente con i giorni e gli orari richiesti e fino ad esaurimento della disponibilità», si legge nell’avviso. Nessuna concessione in uso invece per società, enti e associazioni «che presentano morosità nei confronti dell’amministrazione comunale».

La svolta

Uno spiraglio di luce per il mondo sportivo cittadino, con società e atleti costretti da anni a trasferte forzate verso impianti dei Comuni vicini.

«Con gli uffici stiamo lavorando per garantire la possibilità di svolgere gli allenamenti nel nostro territorio in maniera puntuale, ma vogliamo anche rivedere le nostre squadre giocare in casa le gare di campionato, con l’auspicio possano anche arrivare bei risultati e belle soddisfazioni», il commento dell’assessora allo Sport Cinzia Carta. «La riapertura del Palazzetto dello Sport, e quest’anno anche dei due palloni geodetici, oltre alla disponibilità delle 4 palestre scolastiche, è una solida base di partenza, alla quale nel corso del prossimo anno sportivo si aggiungeranno diverse altre strutture».

La nota dolente

Per i campi di calcio bisognerà invece aspettare il 2026: da Sa Forada (il progetto è stato salvato in extremis) all’impianto sportivo di Flumini, sino all’atteso campo - con pista d’atletica, tribune e spogliatoi nuovi - dell’ex stadio di Is Arenas, già finanziati con fondi europei e regionali. «Tra fine anno e l’inizio del prossimo inizieremo a vedere i primi risultati», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

