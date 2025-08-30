La nuotatrice Bottazzo: mi hanno fatto spogliare 

Roma. Quello che doveva essere un ritorno sereno dai Mondiali di nuoto si è trasformato in un caso internazionale. Benedetta Pilato, medaglia di bronzo nei 50 rana, Chiara Tarantino, Anita Bottazzo e Sofia Morini sono finite nelle maglie della polizia di Singapore, accusate di un presunto furto nello scalo aeroportuale. Un episodio che ha scioccato l’Italia sportiva e che da ieri ha assunto contorni ancora più delicati.

Secondo le ricostruzioni, le telecamere avrebbero ripreso Tarantino mentre inseriva alcuni prodotti non pagati nella borsa dell’amica Pilato. Da lì la segnalazione, i passaporti sequestrati e ore interminabili di interrogatori. Le quattro atlete sono state trattenute, con destini differenti: Pilato e Tarantino al centro delle indagini, Bottazzo e Morini come testimoni.

Ed è proprio Anita Bottazzo ad aver raccontato l’aspetto più inquietante: una perquisizione forzata, con la richiesta di spogliarsi completamente per cercare refurtiva inesistente. Una misura umiliante, che ha lasciato il segno nella giovane atleta e che solleva interrogativi sull’attività delle autorità locali.

A risolvere la situazione è stata la Farnesina, in prima linea dal primo momento. Fondamentale l’intervento dell’ambasciatore italiano a Singapore, Mario Andrea Vattani, ex pallanuotista, che ha saputo muoversi con decisione e diplomazia. Il suo pressing sulle autorità locali, unito al coordinamento con Roma, ha consentito la rapida restituzione dei documenti e il rilascio delle ragazze. Senza quell’azione tempestiva, il caso avrebbe potuto trasformarsi in un lungo contenzioso giudiziario.

Benedetta Pilato ha voluto affidare a Instagram la sua versione: «Ho collaborato con le autorità fin dal primo momento. Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inappropriati. Questa esperienza mi lascia insegnamenti forti sulla prudenza e sulla responsabilità». Chiara Tarantino, invece, non ha rilasciato commenti.

La Federazione Italiana Nuoto ha preso posizione, condannando l’episodio ma annunciando di voler aprire un’indagine interna. Resta però il danno d’immagine per un movimento che, pochi giorni fa, celebrava sette podi mondiali e ora si ritrova a gestire un caso che ha fatto il giro del mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA