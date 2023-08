La nuotata fatale nella zona vietata: così è morta Marina  

Il giorno dopo la tragedia in cui ha perso la vita Marina Masia, medico nuorese, 29 anni, è il momento del dolore e delle indagini finalizzate a capire al meglio le dinamiche dell’incidente.

Gli inquirenti non hanno perso tempo. La pm Valentina Vittolo, titolare dell’inchiesta, ha fatto un sopralluogo aereo sulle Piscine di Venere, con l’ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco. I Nucleo sommozzatori dei pompieri hanno ispezionato con cura il fondale. Cosa è davvero successo giovedì in quest’angolo di paradiso?

Allo stato attuale non sembrano emergere responsabilità di terzi. Marina Masia e il fratello sarebbero entrati a nuoto nell’area interdetta alla navigazione, mentre la madre è rimasta a bordo del gommone con skipper noleggiato a Cala Gonone, andando incontro al ramo di leccio, rotolato giù dalla parete rocciosa, che ha ferito a morte la giovane dottoressa.

Alle “Piscine di Venere” ha effettuato un sopralluogo anche la Capitaneria di porto che, per competenza, una volta fatto il punto della situazione, potrà prendere in considerazione l’ipotesi di chiudere alla balneazione lo specchio d’acqua dove giovedì si è verificata la terribile tragedia che ha sconvolto la famiglia della giovane dottoressa nuorese, da quest’anno già interdetto alla navigazione con tanto di boe rosse a segnalare il divieto. «Siamo ancora scossi dalla tragedia avvenuta ieri – sottolinea il sindaco di Baunei Stefano Monni - ecco perché oggi mi sento soltanto di dire quanto sia fondamentale e irrinunciabile il confronto e la collaborazione che stiamo da tempo portando avanti con tutte le Istituzioni e le Autorità di mare e di terra per affrontare le maggiori criticità presenti lungo la nostra costa».

I divieti

In conseguenza delle particolari caratteristiche della spettacolare costa di Baunei, per circa quaranta km caratterizzata da alte falesie calcaree intervallate di tanto in tanto da piccole spiagge, son diversi i luoghi nei quali è chiaramente segnalato con appositi cartelli il pericolo di frane, sostanzialmente dovuto al passaggio di capre selvatiche sulle pareti a strapiombo sul mare.

Attualmente sono interdetti alla frequentazione dei bagnanti: una piccola porzione di Cala Gabbiani, lo specchio d’acqua davanti alla minuscola Cala Mudaloru, un angolo di Cala Mariolu - Ispuligidenie e il piccolo arenile di fronte alle piscine di Venere dove ieri si è consumata la tragedia. I cartelli che segnalano il pericolo di frane sono presenti anche nei piccoli arenili tra Isùili e Orronnòro, recentemente saliti agli onori della cronaca per le gesta pseudo artistiche di writers stranieri che hanno imbrattato di vernice uno scoglio (poi ripulito con un intervento ad hoc). «Spesso però – hanno più volte raccontato i vigilanti del comune di Baunei operativi nelle spiagge – i bagnanti non rispettano le indicazioni».

Fatalità

La tragica morte di Marina Masia ha colpito profondamente la comunità baunese, per la fatalità e l’incredibile serie di coincidenze che hanno portato al terribile incidente. E ieri tra Baunei e Santa Maria Navarrese, comunità ormai da decenni turistiche a tutto tondo e che perciò, tra trekking ed escursioni via mare, ogni anno fanno i conti con incidenti e soccorsi di vario di tipo, non si parlava d’altro.

