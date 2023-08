La Nuoro più vera unisce fede e tradizione Soddu: festa identitaria 

Secoli di storia che si mettono in vetrina, tra abiti e maschere tradizionali. A Nuoro sfilano età e generazioni differenti. La sardità si fa largo, in questo fine settimana che sa di gioia condivisa. Al Redentore l’Isola dà il meglio di sé, tra fede e folclore, lungo le vie del capoluogo barbaricino. Un ritorno al passato, a quelle tradizioni radicate che scaldano il cuore e cementano una terra che vuole reagire dopo i terribili anni della pandemia.

Il primo cittadino

«La festa del Redentore non è solo un’occasione per rafforzare i legami familiari e comunitari, ma anche un’opportunità per riflettere sulla nostra identità, la nostra storia e il nostro futuro», dichiara il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu. «La religiosità, la tradizione, gli usi e i costumi vengono rappresentati al meglio, nei loro molteplici aspetti. Questa data vuole essere una ripresa anche per le attività cittadine. Per tutti i sardi, non solo per i nuoresi, questa festa rappresenta un’occasione di riscatto. D’altronde, nel 1901 la celebre statua è stata sistemata sull’Ortobene per dare un segnale, per una terra che soffriva travolta dal banditismo, dalle faide, dall’analfabetismo. Oggi anche noi dobbiamo raccogliere questo segnale, chiedendo umilmente al Redentore la sua protezione».

Oggi in maschera

Stasera la grande festa partirà alle 19 dal viale Sardegna. Dal fascino dei Mamuthones e degli Issohadores di Mamoiada. Oppure, dai Boes e dai Merdules di Ottana, dai Thurpos di Orotelli. Il tragitto è collaudato, accoglierà i 15 gruppi protagonisti del carnevale isolano. Quelle maschere che diffondono identità e riti propiziatori, mentre conquistano i presenti con il tintinnio dei campanacci o le movenze. Maschere ma non solo. La giornata si chiuderà in piazza Vittorio Emanuele con “Note in festa”, spettacolo musicale con la partecipazione di Ballade Bois, Durusia e Giovanni Boeddu.

Evento clou

La sfilata degli abiti tradizionali si annuncia come l’appuntamento più atteso. Domani la marcia dei 55 gruppi in arrivo da tutta l’Isola aprirà le danze, a partire dalle 10 e con diretta su Videolina. Gli abiti colorati e dalle fogge variegate cattureranno l’attenzione dei turisti. Il percorso sarà il solito, con partenza da viale del Lavoro. Chiusura in piazza Santa Maria della neve. Alle 12, invece, spazio ai cavalieri. Infine, dalle 19 allo stadio Frogheri è in programma il Festival regionale del folclore.

Santa messa

Martedì 29 agosto l’aspetto religioso prenderà il sopravvento. Prima il pellegrinaggio alle 6, poi la messa alle 11 (con diretta su Videolina), al Monte, a pochi passi dalla statua del Cristo Redentore. «La festa, con il suo ricco programma all’insegna della tradizione, della cultura e della spiritualità, farà della città il centro identitario dell’Isola. Anche quest’anno Nuoro si dimostrerà all’altezza», afferma l’assessore alla Cultura, Salvatore Picconi, «grazie al sentimento di accoglienza che ha sempre contraddistinto la comunità nuorese. Rinnoviamo l’appuntamento con la religiosità profonda, unita ai colori, alle musiche, ai balli e ai canti che ci ricordano quanto profonde e salde siano le nostre radici».