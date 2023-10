La Nuoro-Lanusei, una trappola mortale fra croci e rabbia 

Nemmeno sessanta chilometri e decine di croci. Tutte vittime della statale 389 che dalla Barbagia porta all’Ogliastra. L’ultima due giorni fa, quella di Peppino Fois, l’assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria, originario di Illorai, morto sul colpo nell’incidente che ha coinvolto anche la direttrice del carcere di Nuoro, Patrizia Incollu, che viaggiava per lavoro con lui. Le condizioni della donna, ricoverata in coma indotto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco, rimangono critiche. Intanto sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, la Procura di Nuoro ha iscritto il nome di Bruno Loche, di Fonni, l’autista del camion (risultato negativo all’alcoltest) che avrebbe invaso l’altra corsia per accedere a un distributore. Non mancano le polemiche sulla pericolosità della strada.

Le indagini

Pochi i dubbi sulla dinamica dell’incidente. Toccherà agli inquirenti della polstrada di Nuoro, guidati dal dirigente Roberto Piredda e coordinati dal pm, Riccardo Belfiori, attribuire precise responsabilità. Sul luogo dell’incidente i due veicoli raccontavano una dinamica molto chiara: il camion ha svoltato per entrare nel distributore invadendo la corsia opposta proprio quando arrivava l’auto con a bordo la Incollu e Fois. L’autista è praticamente morto sul colpo: domani alle 10 a Illorai si terranno i funerali. Rimangono critiche le condizioni della direttrice del carcere, Patrizia Incollu, ricoverata da giovedì sera nel reparto di Rianimazione, in coma farmacologico e prognosi riservata.

I precedenti

Il giorno dopo il terribile incidente scoppiano le polemiche sulla pericolosità della Nuoro-Lanusei, poche decine di chilometri che dalla Barbagia portano all’Ogliastra, zeppa di croci. Decine di auto giornalmente sfidano la sorte per fare rifornimento attraversando le corsie opposta nei tre distributori lungo il suo percorso. Lo scorso giugno a perdere la vita era stato il pensionato Salvatore Barrili, dopo un frontale vicino Villanova. Un anno fa la 47 enne Franca Mattu, di Fonni, in un frontale dalla dinamica simile a quella di giovedì: un’auto che entra in un altro rifornitore invadendo la corsia. Nel 2021 sono quattro le croci in tre distinti incidenti: a luglio muoiono i coniugi Franco Panzalis e Maria Giuseppa Nurchis, pochi giorni dopo Stefano Falconi, trentaduenne di Fonni. Poi a novembre il 42enne Francesco Gungui. Un strage infinita in una strada che ha distrutto la gioia di tantissime famiglie, come quella della piccola Sofia Noli, 11 mesi di Orani.

Limiti e controlli

«Sulla 389 gli incidenti anche mortali sono troppo costanti - sottolinea Luciano Barone, sindaco di Mamoiada -, il limite di 70 chilometri non basta, servono più controlli. Spesso gli incidenti sono figli di un eccesso di confidenza, e non si può attribuire la responsabilità alle attività che hanno gli accessi in quella strada, ma alle disattenzioni degli automobilisti». Il sindaco fa un richiamo a maggiore prudenza.

Il dolore

Sconvolta la garante dei detenuti, l’avvocata Giovanna Serra, manda un incoraggiamento alla Incollu: «Il carcere ha bisogno del suo direttore che conosce tutti i problemi e quando c’è tutto funziona meglio». Ha un pensiero anche per Fois: «Era disponibile e professionale con tutti». Il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, esprime vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del poliziotto scomparso e spera - dice - «di ricevere presto buone notizie» sulla direttrice. «Ringrazio i rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine per i sinceri messaggi di solidarietà».

